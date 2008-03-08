پرونده لیگ برتر تکواندو فردا بسته می شود / قهرمانان از پیش مشخص شده اند

به گزارش خبرنگارمهر، خانه تکواندو فردا یکشنبه میزبان 6 دیدار از هفته های ششم و هفتم این رقابتهاست. دانشگاه آزاد که با کسب 32 امتیاز عنوان قهرمانی خود را از هفته ها قبل مسجل نموده در تنها دیدار خود با پاس تهران مبارزه خواهد کرد. شاگردان خلیفه در تیم دانشگاه در یکی دو بازی قبل خود نشان داده اند که با رسیدن به عنوان قهرمانی انگیزه ای برای پیروزی دربازیهای آینده ندارند.

پاس قبل از دیدار با دانشگاه آزاد باید با شهرداری بندرعباس مبارزه کند. این دو تیم که برای رسیدن به جایگاه چهارم تلاش می کنند در واقع مهمترین بازی هفته پایانی را برگزار خواهند کرد.

درسایر دیدارها مقاومت بسیج ابتدا با مناطق نفت خیز جنوب و سپس با شهرداری بندرعباس ، هیئت تکواندو کرج ابتدا با جوانه و سپس با مناطق نفت خیز جنوب دیدار خواهند کرد.

هم اکنون درجدول دانشگاه آزاد با 32 امتیاز، مناطق نفت نفت خیزجنوب با 22 ، جوانه با 21 امتیاز، مس کرمان با 19 امتیاز ، شهرداری بندرعباس با 15 و پاس تهران با 14 امتیاز مکانهای اول تا ششم را در اختیار دارند.