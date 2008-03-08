مذاکره درخشان با رئیس فدراسیون جهانی جودو در دبی

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی چندی قبل از محمد درخشان رئیس پیشین فدراسیون جودوکشورمان دعوت کرده بود تا جهت حضور در جلسه ای به دبی سفر کند. رئیس پیشین فدراسیون جودوی کشورمان عضو کمسیون مدیریت پروژه ها و رئیس کمیته توسعه فدراسیون جهانی است.

درخشان قرار است پس از حضور در نشست اعضا هیئت رئیسه فدراسیون جهانی جودو در مذاکره با "ماریوس ویزر" رئیس این فدراسیون پیرامون مسائلی چون برنامه های آتی کمیته توسعه، اقدامات در دست اجرای کمیسیون مدیریت و مسائل جودوی آسیا بحث و تبادل نظر کند.

ویزر قصد دارد در سفر به دبی مقدمات تاسیس مرکز توسعه جودو جهانی در این شهر را فراهم کند. وی معقتد است دبی به قاره آفریقا نزدیک بوده و کشورهای عرب نیز می توانند به راحتی به این شهر سفر کنند، ضمن اینکه یک مرکز تجاری بزرگ است که به تمام نقاط دنیا پرواز مستقیم داشته و رفت و آمد به آن آسان است به همین دلیل می تواند یک مرکز مهم و ارزشمند برای توسعه جودوی دنیا باشد.