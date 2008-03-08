شکست ایران برابر هنگ کنگ / عربستان حریف ایران در رقابت های دوبل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم تنیس روی میز نوجوانان کشورمان درمرحله یک چهارم نهایی مسابقات بین المللی اوپن بحرین و در بخش تیمی روز گذشته مقابل هنگ کنگ با نتیجه 3 بر صفر شکست خورد و از راهیابی به مرحله نیمه نهایی مسابقات بازماند.

اما در قسمت بازی های دوبل تیم تنیس روی میز نوجوانان کشورمان امروز (شنبه) در اولین بازی به مصاف تیم عربستان می رود تا در صورت پیروزی حریف قطری ها شود.

همچنین تیم تنیس روی میز نوجوانان کشورمان که با ترکیب پوریا عمرانی و محمد امین حنطه در این رقابت ها شرکت کرده است روز گذشته (جمعه) مرحله مقدماتی دیدارهای انفرادی را با موفقیت پشت سر گذاشت و به دور دوم راه پیدا کرد.

درمرحله مقدماتی بازی های انفرادی، پوریا عمرانی پس از پیروزی 3 بر صفر مقابل پینگ پنگ بازکشور میزبان، در دیدار با نماینده کره جنوبی با همین نتیجه مغلوب شد. محمدامین حنطه نیز با نتیجه 3 بر یک مغلوب بازیکن هندی شد و با همین نتیجه حریف قطری خود را از پیش رو برداشت.

در دور دوم دیدارهای انفرادی امروز (شنبه)‌ پوریا عمرانی با نماینده سنگاپور دیدار می کند و محمد امین حنطه به مصاف بازیکنی از پاراگوئه می رود.

مسابقات تنیس روی میز بین المللی اوپن بحرین از پنجشنبه هفته گذشته در دو رده سنی نوجوانان و جوانان و در سه بخش تیمی ، دوبل و انفرادی آغاز شده است.

تیم تنیس روی میز کشورمان در رده سنی نوجوانان این مسابقات شرکت کرده است.