قهرمانی حق مسلم مهرام بود / بازیکنانم آدم آهنی نیستند

مصطفی هاشمی پس از قهرمان کردن تیم مهرام در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به خبرنگار مهر گفت: باشگاه مهرام به خاطر امکانات بی نقصی که برای تیم بسکتبال فراهم کرد و همچنین بازیکنان به خاطر تلاش واقعی که از خود نشان دادند، شایسته عنوان نخست مسابقات لیگ برتر بودند.

وی با بیان اینکه تیم های صباباتری، ذوب آهن و کاوه از مدعیان اصلی لیگ امسال بودند، افزود: بازیکنان مهرام بازی به بازی شخصیت قهرمانی خود را تکمیل کردند و توانستند مقتدرانه عنوان قهرمانی را از آن خود و تیمشان کنند.

سرمربی تیم مهرام تصریح کرد: البته قهرمان شدن ما از شایستگی های سه تیم مدعی دیگر کم نکرده است، خصوصا صباباتری که واقعا در بازی فینال مقتدرانه حضور پیدا کرد اما به هر حال هر میدانی تنها یک برنده دارد.

در جریان دومین دیدار مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور که با پیروزی مهرام مقابل صباباتری و قهرمانی این تیم به پایان رسید، 4 بازیکن مهرام به دلیل پنج فوله شدن مجبور به ترک زمین مسابقه شدند.

هاشمی در این زمینه اظهارداشت: بازیکنانم رباط نیستند، آنها هم انسان هستند و مانند دیگر هم نوعان خود تحت تاثیر شرایط محیطی قرار می گیرند. هر دیداری که در قالب مرحله فینال برگزار شود فشار زیادی را روی بازیکنان وارد کرده و آنها را درگیر بحران می کند پس خطاهای زیاد و 5 فوله شدن تا حدی قابل چشم پوشی است و نباید به بازیکنان خرده گرفت.

آیدین نیکخواه بهرامی پس از قهرمانی مهرام با لباس شماره 9 برادر مرحومش که متعلق به صباباتری است جام قهرمانی را بالای سر برد. در حالیکه هاشمی این کار را ناشی از احساس پاک صمد می داند.

وی گفت: همین که صمد پس از فوت برادرش همچنان با تمام وجود دراختیار تیم بود برای ما کافی است، چگونگی رفتار او در خارج زمین بازی ناشی از احساساتش است و من به خود اجازه نمی دهم در این زمینه او را در چارچوب خاصی قرار دهم. اینکه صمد حتی پس از قهرمانی به یاد تنها برادر خود بوده حاکی از احساسات پاک و بی ریای این بازیکن است.

سرمربی تیم مهرام که یکی از مخالفان برگزاری سمبلیک دیدار فینال بود، تصریح کرد: در هر شرایطی به خصوص برای بازی های فینال تیم خود را با تمام قدرت آماده رویارویی با حریف می کنم. ما در طول سال افراد زیادی را در عرصه ورزش از دست می دهیم و اگر قرار باشد هر فینالی را تحت الشعاع یکی از آنها قرار دهیم به تدریج کیفیت مسابقات از بین می رود.

وی تاکید کرد: آیدین از دل دیدارهای باشگاهی و لیگ به شخصیت قهرمانانه و ملی خود دست پیدا کرد، اگر واقعا می خواهیم یاد او را زنده نگه داریم باید بر کیفیت بازی ها اضافه کنیم و به طور مثال جام قهرمانی را به نام این بازیکن از دست رفته ثبت کنیم نه اینکه بازی فینال را از حالت طبیعی خارج کنیم.

دومین دیدار مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور چهارشنبه هفته گذشته در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که طی آن تیم مهرام با کسب پیروزی مقابل صباباتری به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.