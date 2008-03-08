شرایط استثنایی صباباتری را از قهرمانی دور کرد

مهران شاهین طبع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: فراموش نکنید که من و تیم صباباتری در اوج رقابت های لیگ برتر یکی از مهره های کلیدی (آیدین نیکخواه بهرامی) خود را از دست دادیم و پس از آن عامل مصدومیت، امکان استفاده از یکی از بهترین بازیکنان خارجی تیم را از من گرفت.

وی تصریح کرد: همچنین بحران های ناشی از تغییر مدیریت باشگاه و دیگر مشکلات داخلی بسکتبالیست های صباباتری را به نوعی درگیر کرده بود. همه این مسائل دست به دست هم داد تا ما نتوانیم همچون سال گذشته قهرمان مسابقات شویم.

سرمربی تیم صباباتری به بازی های سنگین و فشرده این تیم مقابل ذوب آهن در مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ برتر اشاره کرد و گفت: قوای جسمانی بازیکنان صباباتری در طول 5 بازی برگزار شده در مرحله نیمه نهایی تا حد زیادی تحلیل رفت، آبکاریان و آوانسیان هم با قضاوت های بد خود طی دو دیدار باعث دوندگی بیش از انداره بازیکنان شدند. به همین دلیل ما توانستیم تنها با 50 درصد توانایی های خود در مرحله فینال حاضر شویم.

شاهین طبع تاکید کرد: صباباتری تیم بزرگی است و بازیکنان بزرگی هم در اختیار دارد، هر تیمی با کسب برتری مقابل ما متعجب و شگفت زده می شود هر چند که یاران صباباتری به راحتی مغلوب نمی شوند مگر اینکه در چنین شرایط استثنایی و غیرقابل پیش بینی قرار بگیرند.

سرمربی تیم صباباتری با اشاره به تعویض های اشتباه خود در کوارتر سوم مسابقه خاطرنشان کرد: بازیکنان من فاصله امتیازی خود با حریف را کم کرده بودند اما دو جابه جایی اشتباه میان بازیکنان که درکوارتر سوم صورت گرفت اختلاف امتیاز را دوباره بالا برد، شاید اگر این تعویض ها را انجام نمی دادم نتیجه دیگری در بازی فینال رقم می خورد.

حامد حدادی یکی از پرسر و صداترین بازیکنان صباباتری در دیدار دوم این تیم مقابل مهرام در مرحله فینال مسابقات لیگ برتر بود که فریادهای زیادی برسر هم تیمی های خود می کشید.

شاهین طبع چنین برخوردی را ناشی از تعصب بالای حامد حدادی عنوان کرد و اظهارداشت: هیچ عاملی جز تعصب تیمی باعث چنین عکس العملی نمی شود، قطعا دور شدن از شانس قهرمانی برای حامد گران تمام شده بود که چنین برخوردهایی را از خود نشان می داد و گرنه او بازیکن حاشیه سازی نیست.

دومین دیدار مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور چهارشنبه هفته گذشته در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که طی آن تیم مهرام با کسب پیروزی مقابل صباباتری به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.