انتظار کسب عنوان سومی لیگ برتر را نداشتم

سرمربی تیم بسکتبال کاوه تهران که این تیم را در اولین سال حضورش در رقابت های لیگ برتر به عنوان سوم رساند درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: توقع داشتم که بازیکنانم با توجه به برنامه های آماده سازی که در اختیار آنها قرار داده بودم نمایش خوبی از خود نشان دهند اما اصلا از آنها انتظار حضور در جمع سه تیم برتر را نداشتم.

وی افزود: از آنجا که تیم کاوه هیچ تجربه ای در لیگ برتر نداشت، در ابتدای فصل انتظاری برای کسب پیروزی از بازیکنانم نداشتم اما آنها درهر بازی مصمم تر از گذشته ظاهر شدند و این موضوع به طور ناخودآگاه موجب افزایش توانایی های آنها شد.

کوهیان خاطرنشان کرد: شرایط لیگ برتر برای تیم کاوه مثل سایر تیم ها سخت و فشرده بود، تیم ما هم به اندازه خود درگیر اتفاقات غیرقابل پیش بینی شد اما اراده و انگیزه بازیکنانم اجازه تسلیم شدن نداد.

سرمربی تیم کاوه تهران با اشاره به دیدار رده بندی این تیم مقابل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: اصفهانی ها تیم منسجم و یکدستی را تشکیل داده بودند، اگرچه ترکیب این تیم جوان است اما درحد یک تیم باسابقه کارمی کنند، خوشحالم که کاوه با غلبه برچنین تیمی به عنوان سوم دست یافت.

دومین دیدار مرحله رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور چهارشنبه هفته گذشته در سالن ملت اصفهان برگزار شد که طی آن تیم کاوه با کسب پیروزی مقابل ذوب آهن در رده سوم جدول رده بندی ایستاد.