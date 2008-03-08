اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده استان کرمانشاه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده استان کرمانشاه به ترتیبی که از سوی هیئت نظارت استان منتشر شده به شرح زیر است:

اسامی کاندیداهای حوزه انتخابیه کرمانشاه؛ سید مصطفی حسینی منش، محمد کرمی راد، جلال صفری، پرویز بهرام آبادی، هوشنگ رهنما متین، سیدجلال موسوی، ابوالقاسم قاری، جهانگیر کرمی، مرتضی بنی بیات، حجت الله روشنی، هدایت الله فرهادی، سیدنظر محمدی، حسن ملکی رضایی، عبدالعلی کیمیایی، بهزاد حاتم زاده، جلال الدین پولکی، حمید هادوی، هومن نوری، غلامرضا محسنی، مجید کلهری، سید مهدی محجوب، حاتم امیریان، مجید صیدی قمشه، محمد کرم زنگنه، فرزاد خانی، مظفر چشمه سهرابی، محسن بیگلری، محمد بگلری، تیمور امیری، علی ملکشاهی، جمشید پرویزی، محمد رضا شعبانی، سعید رضا شیخی، محمد سعید میرزایی، مصطفی یلوه، هادی امیری پریان، سید احمد سید آقایی، جهانبخش امینی، کاظم سلیمی، حمید رضا امینی، حاجیه فکوریان، شهناز ولیئی، میترا بهره مند، لیلی احمدی، زهره رزمی و فریبا شریفی.

در حوزه انتخابیه کرمانشاه با حدود یک میلیون نفر جمعیت از بین 46 کاندیدای معرفی شده سه نفر به مجلس راه پیدا می کند.

حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو؛ نیکزاد پرسته، مجتبی جلیلیان، ایرج جمشید نژاد، احد رضایی، صفدر منوچهری تبار، فرهاد باقری، ماشاءالله حاتمی، فیلچر خانی، جهانبخش رستمی، عبدالرضا رستمی گیلان، هوشنگ شرفی، رضا بختیاری، شهریار منصوری، حشمت الله فلاحت پیشه، محمد باقر میرزایی، مرتضی جلیلیان، مریم السادات شریف و علی جلیلیان.

‪در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو با حدود 200 هزار نفر جمعیت، 18 نفربرای کسب یک کرسی در مجلس شورای اسلامی رقابت می کنند.

حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب؛ علی احمد احمدی، لطیف الله پرندین، مهرداد سهامی، محمد رضا شهبازی، فاطمه غروی، حمید رضا مجردی گیلان، همت بیگمرادی، سودابه محمدی، بهروز کیانی، علی میر کرمی، فرهاد تجری، ماشاءالله پروانه، سید حشمت الله جاسمی اجاق و روح الله حسینی.

از بین 14 کاندیدای تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلان غرب وسرپل ذهاب با بیش از 150هزار نفر جمعیت یک نماینده به مجلس راه می یابد.

حوزه انتخابیه پاوه، روانسر، جوانرود وثلاث باباجانی؛ نجیب میرانی، علی احمدی، سید صوفی میرانی، ایوب محمدی پور، هوشیار علیزاده، رحمان سلیمی، احمد حیدری، مجید حمیدی و سید فتح الله حسینی.

‪در حوزه انتخابیه پاوه، روانسر، جوانرود و ثلاث باباجانی با بیش از200 هزار نفر جمعیت 9 نفر برای تصاحب یک کرسی در مجلس رقابت می کنند.

حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین؛ حجت الله رستگارثانی، شهاب یادگاری، سید هاشم آل طه، سید جواد زمانی، سید محمود سعیدی، اعظم قاسمی مبرا، ملک کرمانشاهی، محمد حسن کلانتری و یزدان کلانتری.

در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین با بیش از 250 هزار نفر جمعیت از بین 9 کاندیدای معرفی شده، یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه پیدا می کند.

حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی؛ صمد فدایی، ولی الله واعظی، بهمن الیاسی، محمد حسن حیدریان، پرویز میر احمدی، محمد ابراهیم محبی، رضا سنجری، ماشاءالله امیر خانی، جواد پروینی، برومند فخاری، علی رضوانی و یونس میرزایی تبار.

در حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی با بیش از 130 هزار نفر جمعیت، 12 نفربرای تصاحب یک کرسی در مجلس شورای اسلامی با هم رقابت می کنند.