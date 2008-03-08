  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۲۸

228 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات پیش بینی شده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان پاوه گفت:برای برگزاری باشکوه هشتمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات 228 شعبه اخذ رای ثابت و سیار پیش بینی شده است.

تورج بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: از جمعیت بالغ بر 199 هزار و 218 نفری این حوزه انتخابیه که شامل شهرستانهای پاوه ، جوانرود ، روانسر و ثلاث باباجانی است 127 هزار و 79 نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

 

وی عوامل اجرایی شامل هیئتهای نظارت و بازرسی، اعضای صندوق و محافظین در امر برگزاری انتخابات این حوزه انتخابیه را پنج هزار و 16 نفر اعلام کرد و گفت: رعایت اصل بیطرفی و ایجاد فضای سالم و مناسب برای مشارکت حداکثری مردم مهمترین کار عوامل اجرایی است.

 

بهمن در پایان مهمترین اولویت کاری فرمانداری این شهرستان را سلامت انتخابات، رعایت قانون و تلاش برای حضور گسترده مردم اعلام و خاطر نشان کرد: تمام تلاش خود را بکار گرفته ایم تا فضایی سالم و با نشاط در ایام انتخابات ایجاد کنیم.  

کد مطلب 651087

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها