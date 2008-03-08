228 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات پیش بینی شده است

تورج بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: از جمعیت بالغ بر 199 هزار و 218 نفری این حوزه انتخابیه که شامل شهرستانهای پاوه ، جوانرود ، روانسر و ثلاث باباجانی است 127 هزار و 79 نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

وی عوامل اجرایی شامل هیئتهای نظارت و بازرسی، اعضای صندوق و محافظین در امر برگزاری انتخابات این حوزه انتخابیه را پنج هزار و 16 نفر اعلام کرد و گفت: رعایت اصل بیطرفی و ایجاد فضای سالم و مناسب برای مشارکت حداکثری مردم مهمترین کار عوامل اجرایی است.

بهمن در پایان مهمترین اولویت کاری فرمانداری این شهرستان را سلامت انتخابات، رعایت قانون و تلاش برای حضور گسترده مردم اعلام و خاطر نشان کرد: تمام تلاش خود را بکار گرفته ایم تا فضایی سالم و با نشاط در ایام انتخابات ایجاد کنیم.