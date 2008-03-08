به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور دررابطه با قانون انتخابات و اصلاحیه اخیر که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اطلاعیهشماره ۱۳خود را صادرکرد.
در اطلاعیه شماره ۱۳ستاد انتخابات کشور آمده است: ستاد انتخابات کشور با توجه به مفاد قانون انتخابات و اصلاحیه اخیر آن که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدهاست و عدم رعایت تبلیغات مجاز از سوی بعضی نامزدهای انتخابات و احزاب و گروههای سیاسی ضمن تاکید بر رعایت مفاد دستورالعمل تبلیغات انتخابات، تاپایان وقت امروز شنبه ۱۸اسفند ماه مهلت میدهد تانسبت به جمع آوری موارد غیرمجاز مشاهده شده به شرح زیر اقدام نمایند:
- ۱هرگونه نصب والصاق اقلام تبلیغاتی حاوی عکس نامزدهای انتخابات در معابر وانظار عمومی از جمله پشت شیشه مغازهها، خودروها وستادهای تبلیغاتی نامزدها بطور کلی ممنوع میباشد.
- ۲نصب بنر، پوستر و پلاکارد تبلیغاتی توسط اقشار، جمعیتها،احزاب و گروههای سیاسی وائتلافها فقط درجهت تشویق مردم برای شرکت درانتخابات مجاز است، لذا نصب پلاکارد، حاوی شعارهای احزاب و ائتلافها ممنوع میباشد.
- ۳نصب بنر و پارچه تبلیغاتی درجلوی ستادهای اصلی نامزدها ونصب یک تابلو برسر در ستادهای فرعی نامزدها بدون تصویر نامزدها مجاز است.
بدیهی است، پس از پایان مهلت اعلام شده علاوه بر امحاء آثار تبلیغاتی غیرمجاز توسط مامورین نیروی انتظامی، با مرتکبین تخلفات فوق برابر ماده ۵۷و ۸۰قانون انتخابات برخورد خواهد شد.
