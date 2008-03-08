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۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۶

پرورش در گفتگو با مهر:

انصراف نداده‌ام

انصراف نداده‌ام

وزیر آموزش و پرورش کابینه شهید رجایی شایعه انصراف خود از نامزدی انتخابات مجلس هشتم از حوزه انتخابیه اصفهان را تکذیب کرد.

علی اکبر پرورش عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی شایعات مبنی بر  انصراف وی از کاندیداتوری مجلس هشتم گفت: این شایعه به هیچ وجه صحت ندارد و قصد انصراف از کاندیداتوری را ندارم.

این عضو گروه 11 نفره جبهه متحد اصولگرایان اصفهان در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر جایگزنی حجت الاسلام سلطانی به جای خود در جلسه چهارشنبه شب این جبهه، اظهار داشت: من به هیچ وجه قصد حضور در انتخابات با لیست 6+5 را ندارم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا احتمال ارائه لیست دیگری از جانب اصولگرایان در اصفهان وجود دارد، گفت: فعلا چیزی مشخص نیست.
 

 

کد مطلب 651095

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