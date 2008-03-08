به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی که پنجشنبه در همایش ائمه جمعه و جماعات شهرری و ورامین و پاکدشت در تالار شیخ صدوق حرم عبدالعظیم حسنی(ع) سخن می گفت ، انتخابات را جلوه ای از شعور سیاسی مردم رابطه آنها با حکومت دانست و تاکید کرد: حضور گسترده مردم پای صندوق های رای و انتخاب افرادی در خط امام و رهبری ، خنثی کننده توطئه های دشمنان و تقویت انقلاب اسلامی است.

وی افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات از نشانه های قوت جمهوری اسلامی است و اکنون که چشم طمع دشمنان به انتخابات در ایران دوخته شده و آنها علاقه مند هستند عدم مشارکت مردم در این عرصه را به نماد فقدان دموکراسی در کشورمان تعبیر کنند، باید با حضور پرشور این توطئه ها را خنثی کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در سال 82 در آستانه انتخابات مجلس هفتم خبرنگاران خارجی که برای تهیه گزارش به ایران آمده بودند سعی می کردند حوزه های اخذ رای را خلوت نشان دهند تا از این طریق نظام جمهوری اسلامی و ارکانی چون مجلس را زیر سئوال ببرند اما حضور گسترده مردم در صحنه و انتخاب نیروهای اصولگرا، آنها را از کثرت حضور توده ها و نوع رای آنها دچار حیرت شدند.

حداد عادل افزود: امروز آمریکایی ها که جز تحکیم قدرت خود و تسلط بر دنیا نمی اندیشند در مواجهه با بیداری اسلامی با محوریت ایران که شکست دهنده طرح های شوم آنها شده ، دوست دارند چهره غیر واقعی از کشورمان ارائه کرد و خواهان عدم حضور گسترده مردم پای صندوق های رای برای غیردموکراتیک نشان دادن نظام ما هستند که حضور آگاهانه و گسترده در انتخابات خنثی کننده این توطئه است.

وی بر همین اساس با اشاره به صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت در روزهای اخیر اظهار داشت: غربی ها تصور می کردند چنانچه پیش از برگزاری انتخابات در کشورمان قطعنامه صادر کنند مردم دچار وحشت می شوند و از عده ای رویگردان شده و به عده ای اقبال نشان می دهند در حالی که مردم واقعیت را در خصوص موضوع هسته ای می دانند و اصلا اعتنایی به حرف های دشمنان نمی کنند.

" مردم ایران موضوع هسته ای را حل و فصل شده می دانند و از اینکه شورای امنیت به جای محکومیت جنایات وحشیانه اسرائیلی ها علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر کرده و ملت ایران را تهدید جهانی معرفی می کنند متعجب شدند اما با وقوف به دشمنی غربی ها با جهان اسلام مقتدرانه پای انقلاب و استقلال خود می ایستند و در جهت تحکیم پایه های نظام که مجلس جزئی از آن است، گام بر می دارند"

رئیس مجلس هفتم در بخش دیگری از سخنان خود از حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به عنوان نماد اطاعت از امام وقت و تسلیم در برابر ولایت یاد کرد و گفت: عبدالعظیم حسنی(ع) فردی دانشمند بود که از سوی امام وقت مامور تبلیغ دین شد و امروز چراغ روشنی در حیات و ممات در منطقه ما به حساب می آید.

حداد عادل افزود: شهرری در پیروزی انقلاب اسلامی و عرصه های مختلف نقشی تعیین کننده داشته و اکنون نیز از مردم و روحانیت منطقه انتظار بیشتری در حمایت از نظام و انقلاب اسلامی می رود که امیدواریم در انتخابات 24 اسفند نیز بار دیگر شاهد این نقش آفرینی باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مجلس را مظهر اراده ملت عنوان کرد و به ارائه گزارشی از عملکرد چهار ساله مجلس هفتم پرداخت و اظهار داشت: همه ما با مشکلاتی چون گرانی و تورم و افزایش بی رویه قیمت مسکن مواجه است و نمایندگان ملت در حد توان تلاش کردند بر اساس وظیفه اسلامی و انسانی و قانونی خود با کمک دولت این مشکلات حل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از خصوصیات مجلس هفتم تقید نمایندگان ملت به اسلام ، انقلاب اسلامی و حرکت در مسیر امام و رهبری بوده و کارنامه این مجلس نشان می دهد در طول 4 سال فعالیت کلامی خلاف مبانی اسلام و انقلاب بیان نشده است.

حداد عادل ادامه داد مجلس هفتم برخلاف مجلس گذشته مجلسی حامی مواضع نظام در برابر دشمنان و آرام و دارای رنگ خدمتگزاری و گره گشا از کار مردم در سایه همکاری قوا بود و این افتخار بزرگی است که رهبر معظم انقلاب از این مجلس اعلام رضایت فرمودند که امید است با انتخاب افراد اصلح و کارآمد این فضا تداوم یابد.

نماینده تهران در مجلس هفتم در این زمینه به ذکر نمونه هایی از عملکرد نهاد متبوعش در 4 سال گذشته پرداخت و تصویب طرح سهمیه بندی بنزین و لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری را از جمله اقدامات افتخار آمیز این مجلس توصیف کرد و گفت یکی از عوامل گرانی در گذشته جهت ناگهانی قیمت بنزین بود اما در مجلس هفتم قیمت 9 قلم کالا از جمله بنزین برای یکسال ثابت شد که جنجال و حمله جریان سیاسی را در پی داشت.

وی افزود: سال گذشته در زمان تصویب قانون بودجه 1386 کل کشور، بعد از سه سال 20 تومان در قیمت بنزین افزوده شد و این فرآورده سوختی با قیمت لیتری یکصد تومان و به صورت سهمیه بندی ارائه می شود اما کسانی که دم از کنترل گرانی می زنند فشار زیادی برای افزایش قیمت و ارائه بنزین آزاد که در تورم تاثیر دارد تاکید کردند.

"هنگامی که از افرادی که مدعی مبارزه با تورم هستند سئوال می شود چرا در افزایش قیمت بنزین اصرار دارند، هیچ دلیلی ارائه نمی دهند اما اصولگرایان در مجلس و دولت تابع نظرات کارشناسی هستند و تحت تاثیر هیاهو و جنجال آفرینی قرار نمی گیرند".

رئیس مجلس شورای اسلامی این نکته را نیز متذکر شد که فضای رقابت سیاسی در ایران بر اساس اندیشه و ارائه برنامه برای اداره کشور شکل نگرفته و امکان دارد عده ای تحت تاثیر جنجال و هیاهو تصمیم گیری کنند اما در عین حال ابراز امیدواری کرد مردم در فضای واقعی و با درک درست بر محیط در انتخابات حضور یافته و بهترین ها را انتخاب و راهی خانه ملت کنند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به موج جدید اهانت به ساحت پیامبر بزرگ اسلام در اروپا اظهار داشت: دو سال پیش که تصاویر موهنی در برخی نشریات دانمارکی منتشر شد برخی تصور کردند این اقدام فردی و اتفاقی است و با واکنش دنیای اسلام انتظار می رفت وقایع مذکور تکرار نشود .

حداد عادل افزود: هنگامی که اهانت به ساحت نبی مکرم اسلام دوباره تکرار شد و حتی برخی مقامات مسئول اروپایی با این داستان همسویی کردند این سئوال در اذهان عمومی بوجود آمد که چه نقشه ای پشت سر این اهانت ها و تحرکات توطئه آمیز دشمنان اسلام است.

وی افزود: دنیای غرب به ویژه آمریکا که از بیداری مسلمانان و قدرت گرفتن جهان اسلام در هراس و ناراحتند ، دوست دارند کشورهای اسلامی مطیع آنها باشند و جهان اسلام بازار مصرف کالاهای غربی باشد و از این رو، استقلال ما را در برابر استعماربر نمی تابند.

"بعد از جنگ جهانی اول استعمارگران قلمرو عثمانی را تکه تکه کردند و در نقاط مختلف حاکمی دست نشانده خود گماردند و بعد از جنگ جهانی دوم در قلب جهان اسلام رژیم نامشروع اسرائیل را ایجاد کردند تا عظمت و یکپارچگی و اقتدار مسلمانان را در هم بشکنند و با حضور دائمی خود در سرزمین های اسلامی مسلمانان را تضعیت کنند".

او که تاکید کرد استعمارگران و دشمنان اسلام در اجرای نقشه های شوم خود جهت تضعیف جهان اسلام موفق بوده اند متذکر شد آنچه توطئه های دشمنان را بر هم زد و روند توفیق آنها را متوقف ساخت پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود که موج جدیدی در جهت قوت گرفتن مسلمانان ایجاد کرد.

"انتشار سریع اندیشه و روش انقلاب اسلامی در جهان امروز نور امیدی در بین مسلمانان ایجاد کرد و آنها باور کردند می توانند به عنوان قدرت سیاسی در عرصه بین الملل حضور موثر داشته باشند".

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد امروز اندیشه جدایی دین و سیاست در عالم اسلام شکست خورده و مردود و محکوم است و مسلمانان باور کردند می توان بر پایه دین مبین اسلام حکومت ایجاد کرد و اسلام قدرت سیاسی بوده و مسلمانان زندگی اجتماعی خود را بر اساس آموزه های دینی تنظیم کنند.

حداد عادل افزود: دشمنان با آگاهی از قدرت جهان اسلام تلاش می کنند مانعی در مسیر افزایش این اقتدار ایجاد کنند و از این رو قرآن مجید و وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام به عنوان عوامل وحدت آفرین و هویت بخش جهان اسلام را هدف قرار دادند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هنگامی که 20 سال پیش با توطئه انتشار کتاب آیات شیطانی تلاش شد اعتبار کلام وحی مخدوش شود فتوای شجاعانه امام آن توطئه شوم را خنثی کرد و غرب را در موضع انفعال قرار داد و امروز که حریم پیامبر اعظم مورد هجمه قرار گرفته وظیفه همه مسلمانان است تا قاطعانه از ساحت نبوی پاسداری کنند.

غلامعلی حدادعادل حرکت مجلس هفتم را در مسیر امام (ره) و رهبری توصیف کرد و با بیان اینکه مجلس هفتم دستاوردهای مهمی به همراه داشت، ابراز امیدواری کرد که مجلس آینده نیز اعتدال و آرامش مجلس هفتم را دنبال کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل پنجشنبه همچنین در همایش بانوان جبهه متحد اصولگرایان ضمن محکوم کردن اهانت های اخیر نسبت به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) از سوی برخی کشورهای اروپایی، گفت: پیامبر اکرم (ص) همانند قرآن عامل اصلی هدایت مسلمانان هستند.

وی با بیان اینکه اهانت های اخیر به ساحت پیامبر اسلام (ص) عمق کینه توهین کنندگان، به بیداری اسلامی را نشان می دهد، تصریح کرد: آنها در مقابل موج بیداری اسلامی جهان اسلام، یک بار قرآن را در کتاب آیات شیطانی هدف قرار دادند و اینک به ساحت مقدس پیامبر توهین می کنند.

رئیس مجلس با اشاره به اهانت دو سال پیش یکی از روزنامه های دانمارکی با ساحت پیامبر اکرم (ص)، گفت: در آن ماجرا برخی می گفتند این موضع فردی و البته اتفاقی است، اما اینک دوباره شاهد هستیم این داستان آغاز شده است و توسط برخی کشورهای اروپایی تحت عنوان آزادی تایید می شود.

حداد عادل با اشاره به داعیه غرب درباره حفظ حقوق بشر، تصریح کرد: عجیب است که اروپایی هایی که دم از حقوق بشر می زنند، اهانت به محبوب ترین شخصیت مسلمانان جهان را نافی حقوق بشر نمی دانند و چهره ایشان را خشن جلوه می دهند.

وی با اشاره به تحقیق گسترده یکی از اندیشمندان غربی درباره صد شخصیت موثر تاریخ بشریت، گفت: براساس این تحقیق گسترده، تاثیرگذارترین فرد درطول تاریخ بشریت حضرت محمد (ص) بوده است اما متأسفانه شخصیت پیامبر گرامی اسلام در کاریکاتورهای روزنامه های دانمارکی به صورت خشن نمایش داده می شود.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و سکوت کشورهای اروپایی در قبال این جنایات، گفت: این کشورها پرپر کردن کودکان فلسطینی را خشونت نمی دانند، اما پیامبر اسلام را با آن خلق و خوی مهربان خشن معرفی می کنند. جالب است بدانید که در 81 غزوه و سریه در زمان حضرت محمد (ص)، تنها حدود دویست و چند ده نفر از دشمنان کشته شدند.

حداد عادل ادامه داد: این دشمنی ها ما را در ادامه راه درستمان که در طول سی سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی طی کرده ایمف مصمم تر می کند.

وی با تأکید بر اینکه امروز مسلمانان جهان به قدرت سیاسی مبدل شده اند، گفت: امروز اندیشه سیاسی اسلام برخلاف توطئه جدایی دین از سیاست، به اسلام برگشته است در حالی که غرب دوست دارد اسلام مانند مسیحیت در قفس طلایی واتیکان محبوس باشد و هیچ اعتباری در تغییر و تحول جامعه نداشته باشد.

رئیس مجلس ادامه داد: امروز با پیروزی انقلاب اسلامی و مفهوم ولایت، این مفهوم به اسلام بازگشته است و مسلمانان بیدار شده اند.

حداد عادل با اشاره به تأسی مردم عراق از انقلاب اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: ناکامی آمریکا در عراق ناشی از درس گرفتن مردم این کشور از انقلاب اسلامی ماست. امروز دولتی برخلاف تمایل آمریکا و بر پایه خواست مردم عراق روی کار آمده است.

رییس مجلس در بخش دیگری از سخنانش در همایش بانوان جبهه متحد صولگرایان ابراز امیدواری کرد : مجلس آینده اعتدال و آرامش مجلس هفتم را دنبال کند.

وی با بیان اینکه سرنوشت مجلس آینده به دست مردم است افزود: در مجلس هشتم تلاش خواهیم کرد تا فشار گرانی و تورم بر مردم را کم کنیم.

رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی این مجلس را به دنباله روی از دولت و سرسپردگی آن به دولت نهم متهم کردند، تصریح کرد: متوجه این بودیم که منظور رقبای سیاسی ما از این اتهامات چیست و لذا از هرگونه چنگ اندازی به صورت دولت اجتناب کردیم .

رییس قوه مقننه با تاکید بر اینکه تضعیف دولت چه از سوی مجلس و چه از جانب هر دستگاه دیگر حرام است ، گفت : در طول فعالیت مجلس هفتم هیچ گاه احساس نکردم که نمایندگان حرف حقی را از دولت بشنوند اما تصمیم به مخالفت با آن بگیرند. هرجا تشخیص داده شده که دولت حرف خوبی می‌زند، آن را تایید کردیم و هرجا هم که احساس کردیم می‌توانیم کار را اصلاح کنیم ، اقدام لازم را انجام دادیم.

حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید براهمیت جایگاه زن در پیروزی و حفظ انقلاب اسلامی ، گفت: دلیلی وجود ندارد که زنان فقط راجع به حقوق زن فکر کنند بلکه زن هم می‌تواند به عنوان یک دانشمند فکور برای جامعه در همه زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی و قانونگذاری فکر کند و به پیشرفت و توسعه کشور کمک کند.

وی با بیان اینکه نمایندگان زن در این دوره و دوره‌های قبل مجلس تلاش زیادی برای اصلاح قوانین مربوط به زنان صورت دادند، اظهار امیدواری کرد که این روند در مجلس هشتم نیز ادامه یابد.