27 هزار نفر مجری برگزاری انتخابات کردستان هستند

ایرج حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج افزود: 27 هزار نفر نیروی اجرایی، امنیتی و انتظامی امر برگزاری انتخابات مجلس هشتم در پنج حوزه انتخابیه استان کردستان را بر عهده دارند.
وی ادامه داد: در استان کردستان برای جمع آوری آراء مردم در انتخابات مجلس هشتم هزار و 47 شعبه اخذ رای تدارک دیده شده است.
رئیس ستاد انتخابات استان کردستان تصریح کرد: در انتخابات مجلس هشتم در استان بیش از نیمی از صندوقها سیار و بقیه صندوق های اخذ رای ثابت هستند و در انتخاب محل شعبه اخذ رای سعی شده شعب در مسیری قرار گیرد که دسترسی مردم به آن راحت باشد.
حسن زاده اظهار داشت: با توجه به اینکه انتخابات 24 اسفند به صورت رایانه ای است کلیه تجهیزات مورد نیاز رایانه ای برای برگزاری این امر مهیا شده و بیش از 200 دستگاه رایانه نیز به عنوان رایانه های پشتیبان آماده شده اند.
وی به آموزش نیروهای کاربر رایانه اشاره کرد و افزود: برای هر شعبه اخذ رای دو نفر کاربر رایانه آموزش داده شده و یکی از آنها به عنوان ذخیره در صورت بروز مشکل به کار گرفته خواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات استان کردستان در پایان یادآور شد: تمامی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای برگزاری انتخاباتی با شکوه در 24 اسفند مهیا شده و امید است مردم استان با حضور پرشور خود در این نمایش ملی افتخاری دیگر برای ایران اسلامی بیافرینند.
استان کردستان دارای شش کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.
نظر شما