27 هزار نفر مجری برگزاری انتخابات کردستان هستند

ایرج حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج افزود: 27 هزار نفر نیروی اجرایی، امنیتی و انتظامی امر برگزاری انتخابات مجلس هشتم در پنج حوزه انتخابیه استان کردستان را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: در استان کردستان برای جمع آوری آراء مردم در انتخابات مجلس هشتم هزار و 47 شعبه اخذ رای تدارک دیده شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان تصریح کرد: در انتخابات مجلس هشتم در استان بیش از نیمی از صندوقها سیار و بقیه صندوق های اخذ رای ثابت هستند و در انتخاب محل شعبه اخذ رای سعی شده شعب در مسیری قرار گیرد که دسترسی مردم به آن راحت باشد.

حسن زاده اظهار داشت: با توجه به اینکه انتخابات 24 اسفند به صورت رایانه ای است کلیه تجهیزات مورد نیاز رایانه ای برای برگزاری این امر مهیا شده و بیش از 200 دستگاه رایانه نیز به عنوان رایانه های پشتیبان آماده شده اند.

وی به آموزش نیروهای کاربر رایانه اشاره کرد و افزود: برای هر شعبه اخذ رای دو نفر کاربر رایانه آموزش داده شده و یکی از آنها به عنوان ذخیره در صورت بروز مشکل به کار گرفته خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان در پایان یادآور شد: تمامی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای برگزاری انتخاباتی با شکوه در 24 اسفند مهیا شده و امید است مردم استان با حضور پرشور خود در این نمایش ملی افتخاری دیگر برای ایران اسلامی بیافرینند.

استان کردستان دارای شش کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.