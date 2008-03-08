به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه یک هفته ای شاعران و نویسندگانی چون مصطفی رحماندوست، جعفر ابراهیمی (شاهد)، عبدالجبار کاکایی، افسانه شعبان نژاد، زهرا زواریان، فیروز زنوزی جلالی، ابراهیم حسن بیگی، محمود حکیمی و مهدی میرکیایی حضور خواهند داشت.

بازدید از دانشگاه مختومقلی عشق آباد که از سالیان دور دارای کرسی زبان فارسی بوده و نشستهایی با فارسی آموزان این دانشگاه، بازدید از کتابخانه ملی ترکمنستان، نشستهایی با شاعران و نویسندگان ترکمن، دیدار از شهر تاریخی مرو، ملاقات با وزیر فرهنگ و معاون رئیس جمهور ترکمنستان در امور فرهنگی و اجتماعی، نشستی با فارسی آموزان رایزنی فرهنگی ایران و... از جمله برنامه های درنظر گرفته شده در این هفته است.

ابراهیم حسن بیگی - نویسنده - درباره هفته ادبیات معاصر ایران در ترکمنستان که از سوی سفارت ایران در این کشور برپا می شود به مهر گفت: اشتراکهای فرهنگی و ریشه ای میان مردم ایران و ترکمنستان و نیز پیوندی که ترکمنها از دیرباز با ادبیات ایران داشته اند از جمله دلایلی است که می تواند نویسندگان معاصر دو کشور را به هم نزدیکتر کند.

وی افزود: آنها با مشاهیر و شاعران کلاسیک ما آشنایی کامل دارند و متون کهن ما به زبانهای فارسی و روسی و ترکمن در این کشور وجود دارد. ما بیش از 1700 کیلومتر مرز مشترک با آنها داریم ولی متاسفانه ادبیات امروز همدیگر را نمی شناسیم. نشستهایی از این دست می تواند در تعامل فرهنگی دو کشور و تعمیق روابط فرهنگی موثر باشد.

این نویسنده با برشمردن برنامه های فوق که برای این هفته تدارک دیده شده، خاطرنشان کرد: معمولا هفته های فرهنگی در کشورها به صورت متقابل برگزار می شود ولی اینکه هفته ای ویژه ادبیات معاصر برپا شود تاکنون نداشته ایم. سفارت ایران قدم مثبتی برداشته و امید است که رایزنی های ایران نیز این مسئله را جدی بگیرند. به هر حال گفتگوها، ترجمه آثار و آشنایی نویسندگان کشورها با همدیگر می تواند در معرفی ادبیات معاصر ایران به نقاط دیگر جهان تاثیرگذار باشد.