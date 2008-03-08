به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی جعفری پنجشنبه شب در مراسم سالگرد شهادت شهید مهدی باکری فرمانده سابق لشکر ‪ ۳۱‬عاشورا که با حضور مقامات سیاسی، فرهنگی و نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، همرزمان شهیدباکری و دیگر اقشار مردم در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد، امنیت حاکم بر کشور را در طول تاریخ ایران بی نظیر خواند و گفت : دشمنان قسم خورده انقلاب و اسلام با به کارگیری تمامی تجهیزات در اطراف ایران اردو زده اند تا این امنیت را از بین ببرند و ندای انقلاب اسلامی را خاموش کنند.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لشکرکشی آمریکا به افغانستان و عراق را بهانه ای برای خاموش کردن چراغ انقلاب اسلامی در منطقه دانست و گفت : آمریکا برای خنثی کردن تاثیرات انقلاب اسلامی به هر کاری دست زده است اما تا این لحظه هیچ نتیجه ای نگرفته است.

سردار جعفری با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی حتی یک قدم از شعارهای خود به عقب باز نخواهد گشت تصریح کرد : انقلاب اسلامی با همان قدرت و قاطعیت همیشگی مسیر خود را خواهد پیمود.

وی حضور مردم در راهپیماییها و همچنین شرکت گسترده در انتخابات را نشانه اراده ملت ایران در مسیری دانست که به دست خود انتخاب کرده اند.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهید باکری را یکی از چهره های برجسته در زمینه مدیریت و فرماندهی در دوران دفاع مقدس دانست و گفت : خدمات شهید باکری در تامین امنیت و آرامش ایران فقط محدود به دوران جنگ نیست بلکه فعالیتهای وی در دوران پیش از انقلاب و قبل از شروع جنگ تحمیلی نیز منشاء بسیاری از خدمات ارزنده برای کشور بوده است.

سردار جعفری قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران را اقدامی مذبوحانه برای ایجاد یأس در مردم در آستانه انتخابات مجلس هشتم خواند و گفت : اقدامات مخرب و گسترده ای در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر ضد کشور ما صورت گرفته است تا از حضور مردم در انتخابات کاسته شود اما این بار نیز مردم ایران پاسخ کوبنده ای به سردمداران ظلم خواهند داد.

هدف از تصویب قطعنامه تأثیر بر رای مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از ظهر پنچشنبه نیز در مراسم پاسداشت شهید باکری در مسجد جامع تبریز اظهار داشت : هدف دشمنان از تصویب قطعنامه سوم در شورای امنیت تاثیر بر رای مردم در انتخابات آتی است و اینکه بر رای مردم در مجلسی که بر اصول پافشاری می کند تاثیر بگذارد.

وی با اشاره به حمایتهای رهبر معظم انقلاب از دولت و مجلس تصریح کرد : صدور قطعنامه مذبوحانه اخیر با هدف اعمال فشار و کاهش میزان حضور مردم در انتخابات آتی صورت گرفته است.

سرلشکر جعفری با تاکید بر هوشیاری مردم نسبت به اهداف شوم دشمنان بیان داشت : تداوم راه امام و انقلاب در مقطع حساس انتخابات به دست مردم رقم خواهد خورد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه طی چند سال گذشته نگاه به ارزشهای انقلاب و آرمان شهدا زنده شده است، افزود : تداوم راه امام و شهدا و سرنوشت جمهوری اسلامی به حضور مردم در صحنه های مختلف بستگی دارد.

به گفته فرمانده کل سپاه در هیچ کجای جهان به اندازه جمهوری اسلامی ‌سرنوشت نظام به حضور مردم وابسته نیست.

سرلشکر جعفری با اشاره به سیستمهای انتخاباتی نظامهای به ظاهر دموکراتیک غربی عنوان کرد : گرچه دموکراسی سالها قبل در غرب استقرار یافته اما آنها با شیوه های مختلف بر رای مردم تاثیر گذاشته و هر آنکه را که می خواهند بر می‌گزینند..

فرمانده سپاه پاسداران بر اهمیت نقش دولت و مجلس در تداوم انقلاب تاکید کرد و ادامه داد : گر چه موتور انقلاب اسلامی توقف بردار نیست اما سرعت و کندی حرکت انقلاب به عملکرد دولت و مجلس منتخب مردم بستگی دارد.

سردار جعفری در ادامه با اشاره به رشادتهای رزمندگان اسلام در طول دفاع مقدس یادآور شد : شهدای این مرز و بوم در راه دفاع از ارزشها جان خود را تسلیم کرده اند اما در حال حاضر دفاع از ارزشها حضور در انتخابات است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی آینده ای حساس در پیش رو دارد اظهار داشت : جریان حق هرچقدر پیش می رود نگهداری از آن سخت تر می شود.

سردار جعفری دستاورد بزرگ انقلاب را استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و افزود : طبق بیانات امام راحل، سرنوشت اسلام در جهان امروز به تداوم این نظام بستگی دارد.

فرمانده کل سپاه تبیعت از امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) را دو راه پیش روی شیعیان در جهان کنونی دانست و خاطرنشان کرد : شیعیان حسینی همواره خود را برای جهاد در راه خدا آماده کرده اند.

وی در عین حال تصریح کرد : در وضعیت کنونی اگر حسینی نباشیم باید همانند زینب (س) از پیام انقلاب و شهدا دفاع کرده و آرمانهای اسلام را تبلیغ کنیم.

سردار جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشادتهای سرداران شهید لشکر 31 عاشورا در طول دفاع مقدس گفت : گرامیداشت یاد شهدایی چون باکری، تجلایی، یاغچیان و شفیع زاده ارزشمند است اما باید اهداف و راه آنها برای مردم تبیین شود.

وی صدور اسلام و انقلاب را مهمترین آرزوی امام و شهدا عنوان کرد و یادآور شد : با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی بخش عمده ای از این آرمان تحقق یافته و همچنان در حال تحکیم است.

سردار جعفری ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار را مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی دانست و افزود : این همان هدفی است که قرآن بارها مسلمانان را بدان ترغیب کرده است.

فرمانده کل سپاه استقرار حکومت اسلامی را هدف پیامبر(ص) و ائمه معصومین عنوان کرد و گفت : مردم غیور ایران در عصر حاضر آرزو و آرمان دیرینه مسلمانان را در این کشور برپا کردند.