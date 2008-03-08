عقب نشینی آمریکا از شرکت در اجلاس سه جانبه امنیت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، آمریکایی ها که پیش از سفر دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری به عراق برای انجام مذاکره سه جانبه با ایران و عراق در روز پنجشنبه اعلام آمادگی کرده بودند، پس از اعلام آمادگی هیئت ایرانی در بغداد برای انجام مذاکره سه جانبه اعلام کرد: در شرایط کنونی آمادگی لازم را برای مذاکره با عراق و ایران ندارد.

هیئت جمهوری اسلامی ایران طرح مشخصی را برای ایجاد امنیت در عراق جهت ارائه به اجلاس سه جانبه آماده کرده بود که با عقب نشینی آمریکایی ها، طرح ایران برای ایجاد امنیت در عراق مطرح نشد.

بنا به درخواست دولت عراق نشست کارشناسی سه کشور ایران، عراق و آمریکا قرار بود پنجشنبه 16 اسفندماه در بغداد برگزار شود.

جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است تمام توان خود برای ایجاد امنیت در عراق بکار خواهد بست.

کارشناسان ایرانی معتقدند پس از سفر دکتر احمدی نژاد به عراق و استقبال گسترده مردم و دولت عراق از رئیس جمهوری ایران، آمریکا درباره تحولات عراق در یک سردرگمی آشکار بسر می برد و قادر به تصمیم گیری برای برنامه های پیش بینی شده خود در این کشور نیست.

آمادگی هیئت ایرانی برای حضور در مذکرات سه جانبه باعث شد کذب بودن اتهامات آمریکا به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ایران در ناامنی های عراق نقش دارد، در افکار عمومی جهان و بخصوص فضای داخلی آمریکا برملا شود.

روشن شدن نقش مثبت و موثر جمهوری اسلامی ایران در روند سیاسی و سازندگی عراق باعث شد دولت آمریکا نتواند پاسخ مناسبی به افکار عمومی مردم آمریکا نسبت به اتهامات و دروغ هایی که تاکنون علیه ایران مطرح کرده بود، ارائه کند.

ادعاهای دروغین دولت بوش درباره نا امنی های عراق، دستاویزی برای دموکرات ها برای مخالفت با سیاست های برون مرزی دولت جمهوری خواه آمریکا در رقابت های انتخاباتی کنونی این کشور شده است.