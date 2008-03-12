موجودیت کشتی ایران در کره به میدان می رود/ برنامه مشخصی برای پیروزی در المپیک نداریم

محسن کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: 7 ملی پوش معرفی شده برای اعزام به رقابتهای آسیایی کره که باید 5 سهمیه باقیمانده این رشته را بدست آورند موجودیت کشتی ما و نفراتی هستند که ماههاست در اردو به سر می برند و آماده ترینهای کشور به حساب می آیند. در اینکه انتخاب آنها درست و بی حرف و حدیث است شکی نیست اما برنامه هایمان مناسب نیست.

وی ادامه داد: تیمی که قرار است در المپیک شرکت کند و نتیجه هم بگیرد برنامه المپیکی می خواهد اما متاسفانه ما برنامه روشن و واضحی در کشتی کشورمان نداشته و نداریم. بطور مثال وقتی قرار بود کشتی گیرانی همچون جوکار و محمد نژاد در آسیایی کشتی بگیرند چه اصراری بود که آنها را در دو جام آنهم دو جام نزدیک به هم و سنگین به میدان بفرستیم تا آمادگی شان تحت تاثیر قرار گیرد؟ یا اگر قرار بود مراد محمدی به آسیایی اعزام شود چرا زودتر او را به اردو فرا نخواندیم تا حداقل به یک آمادگی نسبی دست پیدا کند.

کاوه در خصوص ارزیابی خود از تیم اعزامی تصریح کرد: در 55 کیلوگرم شواهد و قرائن نشان می دهد که تقی داداشی بهترین گزینه است که انگیزه خوبی نیز دارد و به خوبی می داند اگر در این میدان موفق نشود بخت حضور در المپیک را نیز از دست خواهد داد. در 60 کیلوگرم محمدی بهترین است به شرطی که آماده باشد اما اطلاع دقیقی از وضعیت آمادگی اش ندارم و امیدوارم دوری چند وقته اش از اردو باعث دوری از شرایط ایده آلش نشده باشد. در 66 کیلوگرم حمید محمد نژاد بالاترین توانایی را میان حریفان داخلی خود دارد اما ای کاش به اوکراین اعزام نمی شد تا با روحیه ای بهتر راهی کره شود.

وی در ادامه افزود: در 74 کیلوگرم فعلا جوکار نسبت به بذری،محمدیان و گودرزی بهترین شرایط را دارد. در عین اینکه در کنار توجه به او باید باقی داشته هایمان را نیز حفظ کنیم. در 84 کیلوگرم و با غیبت یزدانی، حامد تاتاری بهترین نفر است که هم از لحاظ روحی روانی و هم بدنی دارای آمادگی خوبی است. او در جام یاشاردوغو هم کشتی های قابل قبولی گرفت و نشان داد که می تواند در 84 کیلوگرم حرفهایی برای گفتن داشته باشد. در 96 کیلوگرم نیز اگر اشتباه نمی کردیم و گنجی را به اوکراین اعزام نمی کردیم بهترین بخت برای موفقیت بوداما حیف که برنامه ریزی خوبی برای او نکردیم. باید بعد از یاشاردوغو به او اجازه می دادیم تا خود را مهیا کند که البته الان هم اگر از شرایط روحی خوبی برخوردار باشد باز هم بهترین گزینه موجود است.

سرمربی پیشین تیم ملی در خصوص سنگین وزن کشورمان گفت: فردین معصومی در حال حاضر برترین 120 کیلوگرمی ایران است که باید از هم اکنون برنامه ای ویژه برای موفقیتش در پکن بریزیم. او پتانسیل لازم را دارد و با یک برنامه ریزی خوب می تواند حاصل سالها زحماتش را بگیرد.

مربی سازنده استان تهران در ادامه اظهار داشت: البته این را هم باید در نظر گرفت که رقابتهای آسیایی کره از حساسیت و سنگینی بسیار بالایی برخوردار است چرا که تمام کشورهای منطقه بخصوص خود کره ایها و ژاپنی ها می آیند تا در منطقه خود و با تمام حمایتها سهمیه لازم را کسب کنند و مطمئنا به راحتی هم مغلوب حریفان نخواهند شد. در کل گرفتن سهمیه آن هم در اوزان پایین مثل 55 ، 60 و 66 کیلوگرم که کره ایها، ژاپنی ها، قزاق ها و قرقیزها نیز سهمیه ندارند خیلی مشکل خواهد بود.

وی در پایان گفت:همانطور که گفتم نتیجه گیری در میدان بزرگ المپیک برنامه المپیکی می خواهد و لازم می دانم اعلام کنم با این رویه ای که در پیش گرفته ایم گرفتن نتیجه خیلی سخت است. باید در اعزامها ، تعیین زمان انتخابی ها و همچنین نوه برپایی اردوها دقت بیشتری کنیم و با برگزاری دو میدان انتخابی و جام تختی آنهم با فاصله اندک نفرات شاخص خود را آماده ببریم.اگر جام تختی که قرار است خرداد ماه برگزار شود ملاک انتخاب کشتی گیران اعزامی به المپیک باشد مطمئن باشید نه تنها برپایی آن نتیجه ای نخواهد داشت بلکه به مشکلاتمان نیز خواهد افزود.