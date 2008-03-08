۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۲

استعفای ناگهانی سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: ابراهیم طالبی سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران امروز پس از استعفای ناگهانی، مازندران را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران که به همراه این تیم در فوتبال دسته یک باشگاه‌های کشور نتایج بسیار خوبی را کسب کرده بود به طور ناگهانی از سمت خود استعفا داد و به حالت قهر از شهرستان قائمشهر رفت.
 
موضوع اختلاف طالبی و رحمانی مدیر‌عامل باشگاه نساجی مازندران هفته‌هاست که ادامه دارد و حتی در هفته گذشته سرمربی این تیم، مدیریت نساجی را تهدید به استعفا کرد.

طالبی، جمعه قائمشهر را به قصد تهران ترک و به این شکل قطع همکاری خود را با نساجی مازندران اعلام کرد و تا حل نشدن مشکلات و مسائل تیمی به قائمشهر باز نمی شود.

هنوز استعفای علیرضا رعدی از فوتسال راه مازندران را فراموش نکردیم که دومین استعفا نیز در فوتبال مازندران نوشته شد.

در کنار این ناتوانی‌های فوتبال مازندران می‌توان به سقوط تیم فجر قائم گلوگاه از لیگ برتر فوتسال و خطر سقوط شموشک به رده‌های پایین جدول نیز اضافه کرد.

