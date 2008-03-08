۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۱۵

اختصاصی مهر/

موافقت دولت با خریداری تجهیزات ارتباطات سیار از سه شرکت خارجی

شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی با خریداری تجهیزات ارتباطات سیار از سه شرکت ITMC، اریکسون و NSN موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی درخواست شماره 30974/1 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص خرید تجهیزات NSS، BSS وIN  و سیم کارت برای توسعه و تکمیل شبکه سوئیچینگ در بخش ارتباطات سیار توسط شرکت ارتباطات سیار از سه شرکت ITMC، اریکسون و NSN را به استناد تبصره "1" ماده (3) قانون "حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات" مورد بررسی قرار داد.

این شورا، پس از بحث و تبادل نظر با مستثنی شدن خرید مذکور از شمول مفاد تبصره "1" ماده (3) قانون موصوف، موافقت کرد.

