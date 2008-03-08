"غزالی: احیای اسلام" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اریک اُرمزبی که اکنون حدود سی سال است به مطالعه، تدریس و نوشتن درباره‌ آثار ابوحامد غزالی (۱۰۵۸-۱۱۱ م) می‌پردازد، برای خوانندگان عام کتابی درباره‌ این متکلم و عارف ذی‌نفوذ نوشته است.

این کتاب تازه تلاش دارد چهره‌های متفاوت غزالی را از زیر افسانه و جدلیات بیرون کشیده و چهره‌ای تازه و شفاف و خواندنی از او ارایه کند.

کتاب «غزالی: احیای اسلام» به عنوان بخشی از سلسله‌ «آفرینندگان جهان اسلام» نوشته شده است. پاتریشیا کرون، سر ویراستار این سلسله از دکتر اُرمزبی دعوت کرد که دربارهی غزالی بنویسد.

در این کتاب، وقایع زندگی غزالی، از جمله‌ انقلاب درونی او در سال ۱۰۹۵ م.، بررسی شده‌اند – و همچنین مهم‌ترین آثار او در زمینهی فقه، کلام، فلسفه و عرفان صوفیانه. یکی از مشخصه‌های مفید این کتاب گنجاندن نوشته‌های غزالی در فرازهایی از متن است که اغلب ترجمه‌ای تازه از آن‌ها ارایه شده است.

اُرمزبی تلاش کرده است که انسجام و یکپارچکی نهفته در اندیشهی غزالی را نشان دهد؛ او همچنین تفسیرهایی تازه از بعضی از عقاید بسیار جنجالی او ارایه می‌کند و به عنوان مثال ادعا دارد که حملات شدید غزالی علیه تعالیم اسماعیلی که باعث بدنامی او شده بود، نشان می‌دهد که غزالی خود بسیار بیش از آن‌چه بدان اذعان دارد، از اندیشمندان اسماعیلی اثر پذیرفته است.