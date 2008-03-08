علائم حیاتی در احمد عزیزی / شروع فعالیت قلب و کلیه

حسین عزیزی - برادر احمد عزیزی - در این باره به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با دعای خیر مردم و عنایت امام زمان (عج) حال احمد از دیشب تا صبح امروز بهتر شده و امیدواریم هرچه زودتر به هوش بیاید.

وی ادامه داد: با وجودی که پزشکان بسیار نگران شده و تقریبا قطع امید کرده بودند می توان گفت حالا وضع بهتر شده و علائم حیاتی در وی پیدا شده است. پیشرفت خوبی حاصل شده و اعضای بدن او شامل کلیه، کبد، ریه و قلب فعال شده اند.

حسین عزیزی اضافه کرد کرد: البته وضعیت هوشیاری او کامل نیست. فقط چند بار چشمهایش باز و بسته شده و وقتی دکتر بینایی هم او را معاینه کرد گفت که مشکلی برای چشمهای احمد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: همچنان منتظریم تا هوشیاری کامل او بازگردد و همه نگرانی ها برطرف شود. از اینکه اعضای بدنش کمی فعال شده اند بسیار خوشحالیم و این می تواند نقطه امیدی برای بازگشت احمد باشد.

احمد عزیزی شاعر انقلاب، دفاع مقدس و اهل بیت (ع) کتابهایی چون «کفشهای مکاشفه»، «شرجی آواز»، «ملکوت تکلم»، «سیل گل سرخ» و... را در کارنامه خود دارد.