  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۱۷

آزادکاران ایران برای کسب سهمیه المپیک چهارشنبه راهی کره می شوند

اعضای تیم ملی کشتی آزاد کشورمان جهت حضور در رقابتهای قهرمانی بزرگسالان آسیا و همچنین کسب سهمیه المپیک پکن 22 اسفندماه راهی کره جنوبی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آسیا که نفرات برتر اوزان هفتگانه آن جواز حضور در بازیهای المپیک 2008 پکن را کسب خواهند کرد از 28  اسفندماه در جزیره جی جو کره جنوبی برگزار خواهد شد که به همین منظور اعضای تیم ملی کشورمان چهارشنبه 22  اسفند تهران را به مقصد این کشور ترک خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، اعضای تیم ملی کشورمان در این دیدارهای حساس و سرنوشت ساز به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: تقی داداشی
60 کیلوگرم: مراد محمدی
66 کیلوگرم: حمید محمد نژاد
74 کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار
84 کیلوگرم: حامد تاتاری
96 کیلوگرم: امیر عباس مرادی گنجی
120 کیلوگرم: فردین معصومی
مربیان:اسماعیل دنگسرکی و علی حق وردی
سرمربی: محمود معزی پور

کادر فنی تیم ملی کشورمان در نظر دارد که دو یار ذخیره نیز به این پیکارها اعزام نماید که در صورت موافقت فدراسیون 2 کشتی گیر دیگر به این جمع اضافه خواهند شد.

کد مطلب 651114

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها