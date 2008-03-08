آزادکاران ایران برای کسب سهمیه المپیک چهارشنبه راهی کره می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آسیا که نفرات برتر اوزان هفتگانه آن جواز حضور در بازیهای المپیک 2008 پکن را کسب خواهند کرد از 28 اسفندماه در جزیره جی جو کره جنوبی برگزار خواهد شد که به همین منظور اعضای تیم ملی کشورمان چهارشنبه 22 اسفند تهران را به مقصد این کشور ترک خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، اعضای تیم ملی کشورمان در این دیدارهای حساس و سرنوشت ساز به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: تقی داداشی

60 کیلوگرم: مراد محمدی

66 کیلوگرم: حمید محمد نژاد

74 کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار

84 کیلوگرم: حامد تاتاری

96 کیلوگرم: امیر عباس مرادی گنجی

120 کیلوگرم: فردین معصومی

مربیان:اسماعیل دنگسرکی و علی حق وردی

سرمربی: محمود معزی پور

کادر فنی تیم ملی کشورمان در نظر دارد که دو یار ذخیره نیز به این پیکارها اعزام نماید که در صورت موافقت فدراسیون 2 کشتی گیر دیگر به این جمع اضافه خواهند شد.