اعتراف آمریکا به مواضع متناقض خود در برابر "پ.ک.ک"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی "ترکیش دیلی نیوز"، منابع آمریکایی بر این باورند که وزارت امور خارجه و وزارت دفاع آمریکا دربرابرعملیات اخیر ارتش ترکیه در شمال عراق نتوانسته بودند به موضعی مشترک دست یابند و در این باره سیاستهای متفاوتی را دنبال می کردند.

آمریکا روز گذشته اعتراف کرد که این دو نهاد تصمیم گیری آن کشور در ارتباط با تحولات اخیر شمال عراق مواضعی متناقض داشته و در حالی که وزارت دفاع برهمکاری و گفتگوهای مستقیم با "پ.ک.ک" تاکید داشت، وزارت امور خارجه این کشور تمایلی به هیچ گونه گفتگو با "پ.ک.ک" از خود نشان نداده است.

دریادار "ویلیام فالون" فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در خاورنزدیک و از جمله عراق در نشست توضیحی کمیته خدمت نظامی سنای آمریکا تاکید کرد : با "پ.ک.ک" برخی از هماهنگی هایی صورت گرفته است ؛در حالی که ژنرال "ری اودیمو" فرمانده سابق نیروهای چند ملیتی در عراق، گفت که باید برای گفتگو با عناصر تروریست "پ.ک.ک"، آنها را تحت فشار قرار داد.

همچنین فالون در این نشست برای اولین بار اعتراف کرد که آمریکا به عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق کمک کرده است.

وی اذعان کرد: آمریکا کمکهای غیر مستقیم اطلاعاتی دراختیارارتش ترکیه قرارداده و به نظامیان ترک کمک کرده به برخی موفقیتهای تاکتیکی دست یابند.

فالون گفت : مسئله مهم واقعی این است که راهی پیدا شود تا ترکیه پ.ک.ک را کنترل کند نه اینکه به لحاظ نظامی آنها را نابود کند. وی افزود : راه حل پایدار و بلند مدت پیدا کردن راه حل سیاسی است.

به گزارش مهر، روز سوم اسفند سال جاری، ارتش ترکیه عملیات زمینی خود را برای ضربه زدن به مواضع "پ.ک.ک" در شمال عراق آغاز کرد که این حمله پس از یک هفته و در 10 اسفند پایان یافت.