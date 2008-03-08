عراق خواهان روابط راهبردی و مستحکم با ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، جلال طالبانی در یک کنفرانس خبری مشترک با عبدالله گل همتای ترک خود، این مسئله را که اجازه دهد شورشیان حزب (پ.ک.ک)سبب تیرگی روابط میان دو کشور شوند، رد کرد.

طالبانی خاطرنشان کرد: موضع عراق روشن است؛ قانون اساسی این کشور اجازه نمی دهد؛هیچ فرد مسلحی در عراق حضور داشته باشد و در این زمینه یک توافقنامه امنیتی میان دو کشور وجود دارد.

از سوی دیگر گل ضمن تاکید بر تمایل کشورش به حفظ وحدت و حاکمیت اراضی عراق تصریح کرد: روابط ما با همسایه خود، عراق، قوی است و در نشست خود روابط دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

وی درباره تلاشهای دولت ترکیه برای حل مشکل آوارگان کرد از طریق راه حل مسالمت آمیز گفت: می خواهم بگویم که حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) باید سلاحهای خود را تحویل دهد و تروریسم را رها کند. ما معتقدیم دموکراسی در ترکیه به مثابه دموکراسی موجود در اروپا است.

لازم به ذکر است سفر جلال طالبانی به ترکیه پس از پایان عملیات نظامی ارتش ترکیه به شمال عراق برای سرکوب (پ.ک.ک) صورت گرفت.

در عملیات هشت روزه نظامیان ترکیه به شمال عراق 300 نفر از نیروهای طرفین کشته شدند.