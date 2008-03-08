نقش تعیین کننده دستگاه دیپلماسی در تحقق اهداف علمی سند چشم انداز

دکتر حمیدرضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله چیست؟ گفت: شخصا نمی دانم فضای سیاسی که در آن سند چشم انداز نوشته شده چگونه فضایی است. به هر حال تحقق اهداف سند چشم انداز بسیار مبتنی به مسائل سیاسی و سیاست خارجی ایران است.

وی افزود: سیاست خارجی بحث بسیار مهمی است زیرا اگر برای نقشه جامع علمی کشور بخواهیم به اهداف 1404 برسیم به یک سری منابع خارجی نیاز داریم که این وظیفه سیاست خارجی است تا برخی مشکلات را حل کند.

رئیس جهاد دانشگاهی اضافه کرد: اهداف سند چشم انداز کاملا قابل دستیابی است. اراده مسئولان نظام مهم ترین عامل در تحقق اهداف سند چشم انداز است که منظور از نظام یعنی مقام معظم رهبری، دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه و مردم. محور اصلی تحقق واقعی سند چشم انداز نیز این است که علم و فناوری ایرانی محور توسعه باشد.

علم و فناوری ایرانی باید محور توسعه باشد

وی در عین حال تاکید کرد: اگر علم و فناوری ایرانی محور توسعه نباشد اهداف سند چشم انداز محقق نخواهد شد. علم و فناوری ایرانی را یا خود ما باید با برنامه در کشور تولید کنیم یا باید به روشهای مختلف کسب کنیم. به خصوص در قالب کار مشترک با خارجی ها این کار را انجام دهیم یا اینکه تکنولوژی را بخریم و انتقال دهیم.

رئیس جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: مهم این است که برای هر کدام از اینها برنامه داشته باشیم و با یک برنامه مدون و مشخص به دنبال این برویم که علم و فناوری که در ایران کسب می شود جانشین علم و فناوری خارجی شود.

حمید رضا طیبی افزود: تا به حال مبنای برنامه های توسعه بر این بوده که از توان مهندسی و تجهیزات خارجی ها استفاده می کردیم که این قطعا باعث توسعه کشور نمی شود. توسعه کشور زمانی اتفاق می افتد که خود ما صاحب علم باشیم و با فکر و علم و فناوری خودمان به تامین نیازهای جامعه و پروژه های توسعه بپردازیم و بعد هم با صدور فکر و علم و فناوری در قالب خدمات فنی و مهندسی به ارز آوری بپردازیم و به خام فروشی موارد اولیه اکتفا نکنیم.

وی اضافه کرد: اهداف سند چشم انداز 20 ساله را قابل تحقق می دانم، مشروط بر اینکه این عزم باشد و این عزم در قالب برنامه های مشخص اجرا شود. بنا است نقشه جامع علمی کشور محوریت توسعه کشور بر اساس علم و فناوری ایرانی را انجام دهد.

مسئول کمیته فناوری نقشه جامع علمی کشور با تشریح وضعیت تدوین این نقشه و نقش جهاد دانشگاهی در آن گفت: پیش بینی می شود تعیین شاخصهای فناوری کشور تا نیمه اردیبهشت ماه 87 به پایان رسیده و پس از آن سیاستها و راهبردهای کشور در این بخش تعیین شوند.

دکتر حمیدرضا طیبی به مهر گفت: ارزیابی وضعیت موجود فناوری کشور، ارزیابی نظام موجود و ترسیم نظام مطلوب توسعه فناوری و نوآوری در کشور، تعیین الزامات زیر ساختی مورد نیاز، تعیین اصول و معیارهای اولویت گذاری فناوری، ترسیم وضعیت مطلوب فناوری کشور و ارائه راهبردهای مبتنی بر آینده پژوهش از وظایف کمیته فناوری نقشه جامع علمی کشور است.

وضعیت رقبا را فراموش نکنیم

مسئول کمیته فناوری نقشه جامع علمی کشور افزود: در هر کدام از 5 زمینه ای که مسئولیت آن بر عهده کمیته فناوری گذاشته شده است شاخصهای ارزیابی وضعیت موجود فناوری کشور و شاخصهایی که وضعیت مطلوب فناوری کشور را نشان می دهند، مشخص شده است. به طور قطع باید در این ارزیابیها وضعیت رقبای خودمان را در کشورهای همسایه و همچنین وضعیت فناوری در دنیا را بسنجیم و وضعیت مطلوب را نیز بر اساس مقایسه تعیین کنیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر این شاخصه ها تعیین شده و افرادی که باید در هر کدام از این حوزه ها فعالیت داشته باشند، مشخص شده اند. یک کمیته دیگر در داخل کارگروه نیز به صورت موازی این کار را عهده دار خواهد شد.

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه مقرر شده است، نقشه جامع علمی کشور محوریت توسعه کشور بر اساس علم و فناوری ایرانی را برنامه ریزی کند، یادآور شد: علت اصلی تاسیس جهاد دانشگاهی از آغاز این بود که اثبات کند جوان ایرانی می تواند علم و فکر و فناوری تولید کند. در حال حاضر نیز علاوه بر تولید فکر و علم جایگاه دیگری نیز برای خود پیدا کرده و آن کاربردی کردن فناوری است و بیشترین موفقیت جهاد دانشگاهی در این بخش بوده است.

حمید رضا طیبی افزود: جهاد دانشگاهی به صورت غیر مستقیم مسئول بخش فناوری نقشه جامع علمی کشور است. رئیس جهاد دانشگاهی مسئول کمیته فناوری نقش جامع علمی کشور است اما این انتخاب بر اساس سابقه جهاد دانشگاهی در تولید فناوری حاصل شده است ولی در سایر کمیته ها نیز از توانمندی های جهاد دانشگاهی به شکل مطلوبی استفاده می شود.

مسئول کمیته فناوری نقشه جامع علمی کشور با تاکید بر اینکه تهیه مبانی نظری نقشه از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: تنها هدفمان این نیست که بخواهیم به هر قیمتی به علم و فناوری دست پیدا کنیم. ما علم و فناوری را در خدمت رستگاری جامعه بشری می خواهیم که در این راستا پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی در تهیه مبانی نقشه جامع علمی کشور نقش بسیار مهمی دارد و در کمیته علوم انسانی نقشه جامع علمی کشور بسیار فعال است.

وی مهم ترین موضوع در تحقق اهداف سند چشم انداز را تعیین اولویت ها ذکر کرد و گفت: در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی و حوزه هایی که پایه های اصلی اقتصاد کشور هستند باید اولویت ها را مشخص کرد و سعی خیلی سریع سعی شود تا به فناوری دست پیدا کنیم.

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه هنوز اولویت ها تعیین نشده است، افزود: یکی از بحث های جدی نقشه این است که اولویت ها را تعیین کند، البته اصول کار نقشه به این شکل است که وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب علم و فناوری را مشخص کرده و راه رسیدن از وضعیت فعلی به وضیت مطلوب را تعیین می کند و اولویت ها را همراه با ساختارهای لازم برای تحقق این هدف را تعیین می کند.

حمید رضا طیبی با بیان اینکه نقشه جامع علمی کشور به جزئیات نمی پردازد، یادآور شد: هر صنعتی باید نقشه توسعه اش را بنویسد، صنعت نفت باید استراتژی توسعه تکنولوژی خود را مشخص کند و خودش باید اولویت ها را مشخص کند. البته شاخص ها و اولویت بندی اولیه را نقشه جامع علمی بیان می کند. صنعتی مثل حمل و نقل ریلی باید تکلیف خودش را مشخص کند که چگونه می خواهد استراتژی توسعه علم و فناوری داشته باشد و همین طور کانی غیر فلزی و کشاورزی و دهها صنعت دیگری که وجود دارند.