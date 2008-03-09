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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

23 درصد کلاسهای درس خراسان شمالی چند پایه اند

23 درصد کلاسهای درس خراسان شمالی چند پایه اند

بجنورد - خبر گزاری مهر: معاون آموزش عمومی سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: 23 درصد کلاس های درس در استان خراسان شمالی چند پایه هستند.

صمد رحیمی در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: به طور میانگین 18 درصد کلاس های آموزشی در سطح کشور چند پایه اند.

وی اظهارداشت: دو زبانه بودن دانش آموزان، بیسوادی اولیاء و فقر فرهنگی آنان و کوچ رو بودن خانواده های عشایری از عواملی هستند که در آموزش دانش آموزان و به خصوص کلاس های چند پایه اثر منفی خواهد گذاشت.

رحیمی تعداد دانش آموزان دوره ابتدایی را در استان خراسان شمالی را 78 هزار و 808 نفر ذکر کرد و گفت: از مجموع این تعداد 46 هزارو 967 نفر روستایی و 31 هزار و 848 نفر شهری هستند.

وی بر برگزاری کلاس های آموزشی برای مدیر آموزگاران تاکید و تصریح کرد: باید با اجرای طرح های مفید کیفیت آموزش را در کلاس های چند پایه ایی ارتقاء داد.

رحیمی به مشارکت دانش آموزان در کلاس های چند پایه اشاره کرد و افزود: دانش آموزان در این کلاسها محور تدریس قرار می گیرند و آموزگار نیز هدایت کننده است.

خراسان شمالی با 811 هزار نفرجمعیت در سال تحصیلی جاری 190 هزارنفردانش آموز دارد که در دو هزار و 396 آموزشگاه و 9 هزار و 531 کلاس درس تحصیل می کنند.

 

کد مطلب 651118

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