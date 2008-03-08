اولین GPS ضد ترافیک هوشمند عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این GPS که اولین "موقعیت یاب ماهواره ای با بهره هوشی" است، IQ Rutes نام دارد.

این سیستم نوآورانه برپایه پروژه فوق محرمانه ای که Cayman نام دارد، ساخته شده است. پروژه Cayman در 18 ماه گذشته تمام خیابانها و جاده های اروپا را از طریق 500 میلیون علامت روزانه که بیش از 4 میلیون خودرو از خود برجای گذاشته اند مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

در مجموع 10 میلیارد کیلومتر، متر به متر و در هر ساعت شبانه روز و در تمام روزهای هفته در این پروژه بررسی شده اند.

اکنون و پس از اتمام این پروژه عظیم، یک موقعیت یاب ماهواره برخوردار از بهره هوشی عرضه شده است که به شیوه مامور 007 (جیمز باند) توانایی انتخاب بهترین مسیر را در کوتاه ترین زمان ممکن برای رسیدن سریع به محل مورد نظر دارد.

در حقیقت این "جی پی اس" به تمام خودروهایی که در خیابانها و جاده های اروپا تردد می کنند، این امکان را می دهد که بهترین مسیر را که دارای کمترین میزان ترافیک است انتخاب کنند و در زمان کوتاهی به مقصد برسند.

این اقدام تاحد چشمگیری موجب صرفه جویی در زمان، پول و بنزین می شود.

براساس گزارش وب نیوز، "تام تام" با IQ Rutes جدید خود که ثمره پیشرفته ترین فناوری جستجوی ماهواره ای است در نمایشگاه سبیت هانوفر آلمان شرکت کرده است.

نمایشگاه سبیت از روز 4 مارس گشایش یافته است و فردا 9 مارس به کار خود پایان می دهد.