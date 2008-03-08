  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۵۱

مازندران رتبه پنجم کاهش تصادفات جاده ای منجر به فوت را کسب کرد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های مازندران گفت: این استان توانست در یازده ماهه سال جاری رتبه پنچم کاهش تصادفات جاده ای منجر به فوت را در کشور کسب کند.

فرهاد صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران در کاهش تلفات رانندگی به همراه استان های تهران، فارس، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی موفق عمل کردند.

صالحیان تصریح کرد: برنامه‌ریزی درست و اصولی، اولویت بندی محورها، شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای لازم، شناسایی نقاط حادثه‌خیز و رفع آنها در تمامی محورها از جمله تحلیل‌های آمار و اطلاعات تصادفات و تلفات رانندگی است.

وی با اشاره به اینکه در هر روز 75 نفر در تصادفات رانندگی کشورجان خود را از دست می‌دهند، اظهار داشت: مازندران با حدود 24 درصد، رتبه 12 در کاهش تصادفات رانندگی و مرگ و میر جاده ای را به خود اختصاص داد.

به گفته صالحیان، مهمترین عامل در بروز تصادفات در کشور را می توان به ترتیب اولویت عامل انسانی، وسیله نقلیه و جاده عنوان کرد.

کد مطلب 651121

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها