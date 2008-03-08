مازندران رتبه پنجم کاهش تصادفات جاده ای منجر به فوت را کسب کرد

فرهاد صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران در کاهش تلفات رانندگی به همراه استان های تهران، فارس، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی موفق عمل کردند.

صالحیان تصریح کرد: برنامه‌ریزی درست و اصولی، اولویت بندی محورها، شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای لازم، شناسایی نقاط حادثه‌خیز و رفع آنها در تمامی محورها از جمله تحلیل‌های آمار و اطلاعات تصادفات و تلفات رانندگی است.

وی با اشاره به اینکه در هر روز 75 نفر در تصادفات رانندگی کشورجان خود را از دست می‌دهند، اظهار داشت: مازندران با حدود 24 درصد، رتبه 12 در کاهش تصادفات رانندگی و مرگ و میر جاده ای را به خود اختصاص داد.

به گفته صالحیان، مهمترین عامل در بروز تصادفات در کشور را می توان به ترتیب اولویت عامل انسانی، وسیله نقلیه و جاده عنوان کرد.

