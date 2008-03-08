رسول بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، سعد اله نصیری قیداری و جمشید انصاری را به عنوان چهره های داوطلب نمایندگی مجلس از سوی ائتلاف اصلاح طلبان استان زنجان عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح طلبان استان زنجان تنها در حوزه انتخابیه زنجان و طارم در قالب لیست در انتخابات حضور خواهند داشت.

بیات با عنوان این موضوع که در سایر حوزه ها نیز کاندایداهای اصلاح طلب وجود دارند، افزود: با توجه به تعدد نمایندگان ائتلاف اصلاح طلب در برخی حوزها، این داوطلبان وارد شدن این افراد در قالب لیست را به مصلحت ندانستند.

وی با اشاره به لزوم برگزاری انتخابات سالم و باشکوه گفت: ائتلاف اصلاح طلبان استان زنجان بر موضع و اعتقاد گذشته خود در خصوص ایجاد بستر و زمینه لازم برای برگزاری تاکید دارد.

بیات گفت: در تبلیغات سالم، کاندیداها ، احزاب ، جریان‌ها و گروههای سیاسی، برنامه‌ها و ایده‌های خود را مطرح کرده و خود را در معرض انتخاب مردم قرار می‌دهند.

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان زنجان تضعیف و تخریب رقیب، شایعه‌پراکنی باهدف تخریب و جهه کاندیداها و استفاده‌از عوام‌گرایی، دروغ‌پردازی، عوام‌فریبی و دادن وعده‌های دروغ از سوی کاندیداها را ازجمله موارد عنوان کرد که ‌بر روند شکل‌گیری افکار عمومی و مسیر صحیح انتخابات، آسیب می‌رساند.

بیات آگاهی‌دهی صحیح به ‌مردم و اجتناب از وعده‌های غیر عملی را از مهمترین وظایف کاندیداها در عرصه تبلیغات دانست و گفت: استفاده از این قبیل عوام فریبی‌ها برای جذب آرای بیشتر، تاثیر منفی‌بر افکار عمومی و مسیر انتخابات خواهد داشت.

بیات با قدرادانی از عملکرد هیئت های نظارت در بررسی صلاحیتها یادآور شد: اعتراض ما به برخی رد صلاحیتهای بدون دلیل به قوت خود باقی است ولی از آن طرف علی رغم تمامی مشکلات در حال حاضر در صحنه دارای نماینده هستیم و از این بابت از هیئتهای نظارت و شورای نگهبان تشکر می کنیم و مصرانه خواهان حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات هستیم.