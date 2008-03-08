دو پروتئین کنترل کننده حجم داخلی معده کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران دانشگاه کالج لندن که نتایج تحقیقات خود را در "ژورنال داروشناسی و درمانهای تجربی" منتشر کرده اند، دو پروتئین را به نامهای P2Y1 و P2Y11 شناسایی کردند که به دیواره معده جذب می شوند و کیسه ارتجاعی معده را به حجم داخلی 75 میلی گرم شکل می دهند و در صورت نیاز می توانند این حجم را در زمان انبساط دیواره ماهیچه ای معده به حجم بالای دو لیتر برسانند.

میزان گستردگی این دو پروتئین را نورونهای حاضر در معده کنترل می کنند. این نورونها مولکولهایی را آزاد می کنند که دو پروتئین P2Y11 و P2Y1 را که سلولهای ماهیچه ای دیواره معده را پوشانده اند، تحریک می کنند.

در این خصوص این محققان توضیح دادند: "این مکانیزم که منجر به انبساط حجم معده می شود، می تواند به عنوان هدف دارویی آینده در مبارزه با چاقی مفرط و کنترل وزن در نظر گرفته شود. در واقع ما به دنبال شناسایی داروهایی هستیم که گیرنده P2Y11 را برای اجتناب از انبساط ماهیچه های معده مسدود می کنند. به این ترتیب می توان حجم معده را در حداقل میزان خود قرار داد و غذای کمتری را به کسانی که تمایل زیادی به پرخوری دارند، عرضه کرد."

به گفته این دانشمندان، مداخله در کاهش حجم معده در سطح سلولی می تواند نتایج بهتری نسبت به درمانهای فعلی داشته باشد.