به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، بیست و پنجمین نشست سالانۀ انجمن زیبایی‌شناسی کانادا در دانشگاه بریتیش کلمبیا در ونکوور برگزار خواهد شد.

سنت فلسفی کانادا در نتیجه دو زبانه بودن مردم این سرزمین به دو بخش مجزای فرانسوی و انگلیسی تقسیم می‌شود. درحالی‌که در بخش انگلیسی زبان این کشور، سنتهای فلسفی آنگلوآمریکن شیوع دارند، در بخش فرانسوی زبان جریانهای فلسفه قاره ای با استقبال بیشتری مواجهند.

انجمن زیبایی‌شناسی کانادا به منظور تقریب این دو حوزه و گسترش مراودات فکری و گفتگوی فلسفی میان این دو بخش، همایش مذکور را برگزار می‌کند.

در این همایش مباحث زیبایی‌شناسی از چشم‌اندازهای فلسفی، سیاسی و علوم اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.