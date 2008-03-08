آغاز صدور کارت هوشمند گازوئیل از این هفته

عبدالرضا امینی در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر حدود 430 هزار نفر برای دریافت کارت هوشمند سوخت خودروهای دیزلی (گازوئیلی) ثبت نام کرده اند که از این تعداد 343 هزار در دفاتر خدمات کارت هوشمند سوخت منتخب مراکز پست کشور و پلیس +10، تسجیل و تطبیق شده اند.

مدیر پروژه کارت هوشمند سوخت نفت و گاز با بیان اینکه در صورت مراجعه دارندگان خودروهای دیزلی به دفاتر خدمات کارت هوشمند و مراکز پلیس +10 امکان صدور و تحویل کارت فراهم می شود، اظهار داشت: حدود یک هزار دفتر خدمات کارت هوشمند سوخت در مراکز منتخب پستی سراسر کشور و دفاتر پلیس +10 در این رابطه آماده خدمت رسانی به مردم هستند.

وی یاد آور شد: دارندگان خودروهای دیزلی( گازوئیلی) پس از ثبت نام از طریق اینترنت باید با در دست داشتن یک نسخه چاپی از ثبت نام رایانه ای به همراه یکی از مدارک شناسایی مالک شامل شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه ، گذرنامه و یکی از مدارک شناسایی خودرو شامل کارت یا سند خودرو برای تطبیق و تایید اطلاعات ثبت شده به مراکز یاد شده مراجعه کنند.

امینی تاکید کرد: تنها کسانی مجازند برای کارت هوشمند سوخت خودروهای دیزلی (گازوئیلی) ثبت نام کنند که خودرو در اختیار داشته باشند و از آن استفاده کنند.

مشاور معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه پیش بینی می شود 600 تا 700 هزار نفر برای دریافت کارت هوشمند سوخت خودروهای دیزلی (گازوئیلی) ثبت نام کنند، افزود: بدین ترتیب خودروهای دیزلی (گازوئیلی) از سال آینده فقط با کارت هوشمند سوخت می توانند سوختگیری کنند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 1800 جایگاه نفت گاز ( گازوئیل) در کشور وجود دارد که کار نصب تجهیزات و سیستم های مورد نظر برای سوختگیری از طریق کارت هوشمند سوخت بر روی آنها توسط پیمانکار اصلی و پیمانکاران محلی آغاز شده است.