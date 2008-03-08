لیست جبهه متحد اصولگرایان اصفهان نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی تبلیغات جبهه متحد اصولگرایان در اصفهان با لیستی شامل 4 کاندیدا آغاز شده است که این شهر 5 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.

4 کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان اصفهان عبارتند از:حجت الاسلام محمد صادق سلطانی، دکتر فیروز اصلانی( حقوقدان)، دکتر عباس مقتدایی( استاد دانشگاه، کارشناس مسائل بین الملل، کارشناس و مجری سیمای مرکز اصفهان و روزنامه نگار) و مهندس حمیدرضا فولادگر( نماینده فعلی مردم اصفهان در مجلس هفتم).

به گزارش مهر، تا روز پنجشنبه نام حجت الاسلام محمدتقی رهبر نیز در این لیست قرار داشت اما این نماینده فعلی اصفهان ترجیح داد تا به لیستی که علی اکبر پرورش عضو گروه 6+5 جبهه متحد اصولگرایان اصفهان به صورت جداگانه تحت عنوان "جبهه اصولگرایان اصفهان" ارائه کرد بپیوندد، علاوه بر پرورش و رهبر در این لیست نام حسین آذین، نصر و خانم سلیحی نیز به چشم می خورد.