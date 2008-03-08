کنترل و نظارت مداوم برنامه اصلاحات آموزش پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی روز گذشته در حاشیه نهیمن همایش آموزش پزشکی در یزد در تشریح فرآیندهای موجود در برنامه اصلاحات (رفورم) آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: برنامه اصلاحات دانشگاه بر اساس دو ساختار پروژه ای و مدیریت جدید برنامه آموزشی تعریف شد.

وی افزود: در ساختارهای پروژه ای تشکیل شورای راهبری اصلاحات و تشکیل دبیرخانه اصلاحات انجام گرفت و در ساختار جدید مدیریت برنامه آموزشی نیز کمیته برنامه ریزی آموزشی، 13 کمیته بین رشته ای، کمیته دوره های انتخابی، کمیته سنجش و مرکز توسعه دانشکده پزشکی تشکیل شد.

زالی خاطرنشان کرد: 91 استاد و عضو هیئت علمی علوم پایه و 209 استاد و عضو هیئت علمی بالینی در مرحله اول اصلاحات شرکت داشتند.

وی اضافه کرد: در مرحله بعدی آئین نامه ها و قوانین مربوطه بازنگری و تدوین شد که در این مرحله آئین نامه دانشجویی بازنگری و آئین نامه کمیته برنامه ریزی آموزشی وکمیته های بین رشته ای و آئین نامه دوره های انتخابی و گرایشهای اختصاصی تدوین شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تغییرات مرحله (فاز) علوم پایه اشاره کرد و گفت : ادغام ارگان سیستم برنامه آموزشی، ادغام 20 درصدی محتوای بالینی در علوم پایه، تعیین محتوای محوری به صورت 70 درصدی، اجرای دوره های انتخابی از ترم دوم و تماس زودرس با بیمار از ترم چهارم علوم پایه از جمله این تغییرات بود.

وی افزود: طراحی سوالات امتحانی در کمیته های بین رشته ایی (ادغام در امتحانات)، ارتقا کیفی امتحانات MCQ و ارتقا کیفی امتحان جامع علوم پایه نیز از دیگر تغییرات فاز پایه محسوب می شد.

زالی با اشاره به تغییرات در فاز بالینی خاطرنشان کرد: برنامه اصلاحات آموزش پزشکی برای ورود هشت دانشجو به برنامه اصلاحات، دو امتحان جامع علوم پایه، دو ورودی دانشجو به فاز بالینی اجرا شده است و در عین حال برنامه اصلاحات در 11 بخش بالینی بخشهای داخلی، اعصاب، روانپزشکی، جراحی، ارولوژی اجرا شد.

وی به ارزشیابی درونی و بیرونی برنامه اصلاحات آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: در ارزشیابی درونی به طور دائم به ارزشیابی امتحانات، بررسی نظرات دانشجویان و بررسی نظرات کتبی یا شفاهی اساتید در زمینه اجرای برنامه پرداخته ایم و در ارزشیابی های بیرونی نیز مسئولان وزارت بهداشت از برنامه بازدید کرده اند و با تأیید آن بر ادامه این برنامه تأکید ورزیده اند.