مهرداد رایانی مخصوص در این باره به خبرنگار مهر گفت: "ظرفیت سالنهای تئاتر شهر بعد از بازسازی متفاوت شده است. در حال حاضر ما برای سالن اصلی روزانه 25 بلیت به گروه، 15 بلیت به رسانهها و 10 بلیت به هنرمندان تخصیص دادهایم و در سالن چهارسو برای هر مورد 10 بلیت، سایه و قشقایی هر مورد هشت و کارگاه نمایش هر مورد پنج بلیت است."
وی افزود: "ما برای تالار اصلی به خاطر ظرفیتی که دارد با مشکل رو به رو نیستیم و به همین خاطر روزهای یکشنبه بلیت نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" به صورت نیمبها به دانشجویان داده میشود. اما در سالنهای دیگر به خاطر محدودیت ظرفیت اعمال بلیت نیمبها مناسب نیست و نمیتوانیم این کار را انجام دهیم."
مدیر تئاتر شهر با اشاره به اینکه این تصمیم با دلایل منطقی اتخاذ شده گفت: "ما برای تئاترهایی که در سایه، قشقایی، چهارسو و کارگاه نمایش اجرا میشود 15 تا 25 میلیون تومان بابت گریم و ... هزینه میکنیم. اگر نمایشی بدون بلیت رایگان و با ظرفیت کامل در چهارسو اجرا شود تنها هفت میلیون تومان فروش خواهد داشت، پس ارائه خدمات رایگان خردمندانه نیست."
رایانی مخصوص با اشاره به اینکه بلیت نیمبها روزهای یکشنبه در زمان مدیریت سابق تئاتر شهر ارائه میشد، تصریح کرد: "آن زمان به خاطر مخاطبان این تصمیم گرفته شد، ولی حالا اینکه بدون فروش بلیت بخواهیم سالن را پر کنیم معقول نیست. دادن بلیت نیمبها به دانشجویان میتواند پیشنهاد خوبی باشد، ولی برای همه تماشاگران چندان منطقی نیست."
وی در پایان خاطرنشان ساخت: "من به همراه مشاورانم تا به حال به دلیلی قانعکننده برای دادن بلیت نیمبها به مخاطبان نرسیدهایم و اگر به دلایل عقلانی و منطقی برای انجام این کار برسیم مطمئنا آن را اعمال خواهیم کرد."
