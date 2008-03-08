۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۳

علیرغم تخصیص اعتبار؛

اعتبار سرانه دانش آموزی هنوز به مدارس پرداخت نشده است

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: براساس آخرین اطلاعات ، اعتبار سرانه دانش آموزی به مدارس بخصوص در استان تهران هنوز پرداخت نشده است و همین امر مدیران را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص پرداخت اعتبار سرانه دانش آموزی به مدارس، تاکید کرد: سرانه 15 هزار تومانی به مدارس باید از ابتدای سال تحصیلی به آنان صورت می گرفت که متاسفانه بدلیل کسری اعتبارات آموزش و پرورش این امر انجام نشد.

وی خاطر نشان کرد: البته دو ماه قبل از متمم بودجه یک هزار و 100 میلیارد تومان برای جبران کسری اعتبارات آموزش و پرورش به این وزارتخانه پرداخت شد اما تا کنون مبلغ سرانه دانش آموزی به طور کامل به مدارس پرداخت نشده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عدم پرداخت سرانه، معضلی است که هم اکنون در بسیاری از مدارس کشور وجود دارد و با توجه به اینکه اعلام شده از اولیاء دانش آموزان نیز کمکی دریافت نشود به همین دلیل مدیران مدارس برای تامین هزینه های آب ، گاز و ... مدارس با مشکلات زیادی مواجه شده اند.

این درحالی است که معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش ماه گذشته از ابلاغ دستورالعمل پرداخت سرانه دانش آموزی به استانها خبر داده بود.

