نامه دادستان کل کشور به وزیر بهداشت در خصوص پرونده هموفیلی ها

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی کانون هموفیلی ایران، رونوشت نامه آیت الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور به دکتر کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت را، در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد که در پی می آید:

در این نامه آمده است، با تاسف از حادثه تلخ مربوط به هموفیلی ها و فرآورده های خونی وارداتی آلوده، لازم است نسبت به کلیه خریدهایی از این دست، دقت و بررسی و کارشناسی دقیق و همه جانبه انجام پذیرد و خریدها با بالاترین استانداردهای بین المللی، منطبق و از هر نوع خرید غیرفنی و غیر استاندارد و جای تامل و شبهه جدا پرهیز شود و پروسه واردات به طور دقیق و فنی و دلسوزانه پیگیری شود.

در بند دیگری از این نامه آمده است: سلامت و بهداشت عمومی جامعه از حقوق اولیه همگان و در زمه حقوق عامه است که هرگز قابل مسامحه و سهل انگاری و قصور نبوده و نخواهد بود.

هر نوع غفلت و سهل انگاری در این رابطه موجب مجازات کیفری و حقوقی و متضمن تامین خسارت های مادی و معنوی خواهد شد.

در صورتی که کلیه شرایط و ضوابط مربوط رعایت شود و کشور مبدا و صادر کننده سهل انگاری داشته ، باید کلیه خسارت های مربوطه را جبران و دستگاههای ذی ربط پیگیری نمایند.

دولت و مجلس و قوه قضائیه نسبت به حمایت جدی از آسیب دیدگان اقدامات مقتضی را مبذول نمایند.

بدیهی است باید هر گونه خسارتی به بیت المال و دستگاههای عمومی، توسط عوامل مقصر و سهل انگار در صورت احراز و اثبات جبران شود.

به گزارش مهر، پرونده هموفیلی ها از سال 76 مفتوح بوده و تا کنون دو حکم حقوقی قطعی در این رابطه صادر شده که یکی مربوط به 974 بیمار و دیگری نیز شامل 171 بیمار آلوده است.

در این ارتباط، دولت تا کنون 20 میلیارد تومان غرامت پرداخت کرده است و لی در رابطه با حکم سوم راجع به محکومیت مقصرین این پرونده، هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته و اینکه چه کسانی بی مبالاتی و سهل انگاری کرده اند، مشخص نشده اند.