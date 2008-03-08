احیای مجدد معاونت پرورشی برترین سیاستگذاری در نظام تعلیم و تربیت بود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت‌ الاسلام علیرضا رستگاران در همایش نخبگان مسابقات فرهنگی و هنری پرسش مهر استان زنجان اظهار داشت: پس‌ از ابلاغ این قانون، برای احیای مجدد معاونت پرورشی، مطالعات، پژوهش و اقدامات گسترده ‌ای صورت گرفته است.

وی ادامه داد: امور تربیتی یکی از دستگاههای تاثیرگذار در نظام تعلیم و تربیت است و مربیان پرورشی به عنوان متولیان مهندسی فرهنگی، جایگاه ویژه‌ ای دارند.

حجت‌ الاسلام رستگاران متذکر شد: مربیان پرورشی باید به گونه ‌ای برنامه‌ ریزی کنند تا فرهنگ اسلامی در مدارس بیش‌ از پیش گسترش یابد.

وی با تاکید بر اینکه تربیت بدون محبت تاثیرگذار نخواهد بود، بیان داشت: مربیان پرورشی باید با صداقت و شجاعت، گفتار و رفتارشان را به ‌مخاطب منتقل کنند.

مدیرکل دفتر فضاسازی قرآنی، فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ‌اینکه مربیان پرورشی نقش مدیریتی و هماهنگ‌ کننده دارند، یادآور شد: این مربیان بودند که در دوران دفاع مقدس دانش‌ آموزان را به سوی جبهه‌ های حق علیه باطل گسیل کردند.

حجت‌ الاسلام رستگاران در ادامه با تاکید بر اینکه ابزارهای تعلیم و تربیت گذشته، امروز دیگر پاسخگو نیستند افزود: معرفی ابزارهای جذاب و تاسیس نهادها و گروه های مرجع اصلی، امروز جای مربی و معلم را گرفته است.

همچنین در ادامه این جلسه، معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان زنجان گفت: بهترین و فعالترین امور تربیتی فعالیتهای فرهنگی و هنری است.

رضا نظری عنوان کرد: مجموعه امور تربیتی همیشه و در همه حال روند تغییر پویا داشته و احیای اسلام و پیشبرد اندیشه امام که در این نهاد مقدس بوده که هیچ وقت احساس ایستایی نکرده و در هر زمان راه رشد و ترقی را طی کرده است.

نظری تاکید کرد: هیچ ملت و کشوری بدون فرهنگ و هنر نمی تواند با ابزار فرهنگی و هنری ادعایی داشته باشد و امروز فرهنگ و ایدلوژی حرف اول را می زند و ملیت کشور رانمایان می کند.

وی ادامه داد: در امور تربیتی تاکید بر تربیت و فرهنگ است که در درجه اول باید به اسلامیت و تفکر اسلامی که افتخار اسلام ناب محمدی است توجه شود.