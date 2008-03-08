معرفی "چیپ ست گرافیک" توسط شرکت ای ام دی

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ورود نسل جدید کارتهای گرافیک سری HD 3000، شرکت "ای ام دی" در نمایشگاه سبیت هانوفر آلمان، "چیپ ست" جدید خود را با گرافیک یکپارچه 780 عرضه کرد.

این "چیپ ست" که اولین نمونه از تراشه های برخوردار از فناوری DirectX 10 است، با پردازشگرهای "فنوم 9000" و "آتلون 64 ایکس 2" سازگار است و همچنین یک بخش کلیدی در سکوهای AMD Cartwheel قابل استفاده در رایانه های شخصی میزی به شمار می رود.

براساس گزارش "زئوس نیوز"، اولین رایانه های شخصی برپایه این چیپ ست جدید از نیمه دوم سال 2008 وارد بازارهای بین المللی می شوند.

چیپ ست گرافیک 780 که با فناوری فرایند 55 نانومتری ساخته شده است از بازتولید فیلمهای در فرمتهای HD DVD و Blu-ray حمایت می کند.