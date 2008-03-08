تعیین سهمیه بومی کاردان بهداشت دهان و دندان / مراحل پایانی بازنگری دندانپزشکی عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اکبر فاضل در حاشیه نهمین همایش آموزش پزشکی در یزد افزود: آموزش دندانپزشکی در نهایت باید به ارتقاء سلامت دندانپزشکی در جامعه منجر شود و به همین منظور بهداشت و درمان دندانپزشکی در سه سطح آموزشی و درمان در دانشگاههای علوم پزشکی تدوین شده است.

فاضل افزود: سطح یک مربوط به کاردان های بهداشت دهان و دندان است که به خدمات اولیه سلامت دهان و دندان می پردازند و برنامه درسی این گروه از کاردانها بازنگری شده است و پذیرش دانشجو در این رشته و مقطع بر اساس نیاز جامعه صورت می گیرد.

وی یادآور شد: به دلیل وجود 6 هزار مرکز بهداشت و درمان در کشور، برای این مراکز سهمیه کاردان بهداشت دهان و دندان به صورت استانی در کنکور تعریف شده است و برای سال آینده در کنکور اعمال می شود.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی به ضرورت آشنایی دانشگاههای علوم پزشکی با چیدمان نیروهای تخصصی و دندانپزشکی عمومی و کاردان ها اشاره کرد و گفت: این موضوع اهمیت دارد که نیروی دندانپزشکی بر حسب تخصصها و شکل ارائه خدمات توزیع شوند تا از به هدر رفتن نیروها جلوگیری شود.

وی از تدوین استاندارد ملی دندانپزشک فارغ التحصیل با وظایف تعیین شده خبر داد و گفت: پس از بازنگری برنامه آموزش دندانپزشکی عمومی، این استانداردها نیز بر اساس نیاز جامعه تدوین می شود. بازنگری این برنامه آموزشی نیز از سال 85 آغاز شده است و اکنون مراحل پایانی خود را در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می گذراند.

فاضل در خصوص سطح سه خدمات آموزشی درمانی دندانپزشکی که به عنوان سطح تخصصی از آن نام برده می شود، گفت: دستیاران دندانپزشکی با دو نوع تعهد خاص درمانی و تعهد خاص آموزشی پذیرفته می شوند که دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی تعهد خاص درمانی را با اولویت استانهای بدون دانشکده دندانپزشکی تعیین کرده است.

وی افزود: تعهد خاص آموزشی از سال گذشته برای تأمین نیروی تخصصی دانشکده های دندانپزشکی مناطق محروم اعمال کرد.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی با اشاره به بازنگری های صورت گرفته در برنامه آموزشی دستیاری دندانپزشکی در رشته های مختلف گفت: این بازنگری از سوی گروه های راهبردی دندانپزشکی انجام گرفته است و شرح وظایف دندانپزشکان متخصص به زودی به طور کامل تعریف می شود.

وی از ایجاد دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) دندانپزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و اصفهان خبر داد و گفت: 12 دوره تکمیلی تخصصی در کشور راه اندازی شده است که به زودی مراحل پذیرش دانشجو در آنها آغاز می شود.