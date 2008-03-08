۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۸

داوودی تاکید کرد؛

وضعیت طلاق در جامعه دیگر بحرانی نیست

معاون مجتمع قضائی خانواده گفت: بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر در ارتباط با معضل طلاق با وضعیت بحرانی مواجه نیستیم.

مهین دخت داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گرچه کماکان با تقاضای زوجین برای جدایی مواجه هستیم اما این امر در حال حاضر به عنوان یک وضعیت بحرانی تلقی نمی شود.

وی به برگزاری جلسات کمیته تحکیم بنیان خانواده اشاره کرد و افزود: نمایندگان سازمان های مختلف با حضور در این جلسات پیشنهادات و نظرات خود را به منظور توجه به تحکیم بنیان خانواده و راهکارهای مربوط به این امر ارائه کرده اند و بررسی در ارتباط با این ایده ها ادامه دارد.

معاون مجتمع قضائی خانواده تصریح کرد: همچنین پیشنهادات مجتمع قضائی خانواده نیز در این راستا به اعضای کمیته ارائه شده است و به طور حتم می توان اطمینان داد که توجه به پیشنهادات مطرح شده و اجرای آن ، در توجه به بنیان خانواده و کاهش چشم گیر طلاق بسیار موثر واقع خواهد شد.

داوودی همچنین در ارتباط با ادعاهای مسئولان سازمان ملی جوانان در ارتباط با افزایش طلاق در میان اقشار روستایی گفت : آماری که حاکی از افزایش طلاق در روستاها باشد در اختیار نداریم .

کد مطلب 651145

