سنیوره در نشست سازمان کنفرانس اسلامی شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حضور فواد سنیوره در این نشست به این دلیل صورت می گیرد که لبنان از 24 نوامبر 2007(پایان دوره ریاست جمهوری امیل لحود) تاکنون دچار خلاء ریاست جمهوری شده است.

لبنان تنها کشوری است که در نشستهای سازمان کنفرانس اسلامی که دارای 57 عضو است؛ با رئیس جمهوری مسیحی شرکت می کند.

نشست سازمان کنفرانس اسلامی در تاریخ 13 و 14 مارس(23 و 24 اسفند) برگزار خواهد شد.

طبق قانون اساسی لبنان، اختیارات ریاست جمهوری لبنان در صورت خلاء این سمت به نخست وزیر واگذار می شود. مخالفان سنیوره پس از استعفای شش وزیر از دولت سنیوره، این دولت را غیر قانونی می دانند.

نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری تاکنون 15 بار به تعویق افتاده است و نشست بعدی قرار است 11 مارس(21اسفند) برگزار شود.