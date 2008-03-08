تفاوت دانه های گیاهان علفی شهری با روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج تحقیقات محققان مرکز اکولوژی عملکردی و تکاملی CNRS در "مونت پلیه" در فرانسه که نتایج تحقیقات خود را در مجله "شرح مباحثات آکادمی ملی علوم آمریکا" (PNAS) منتشر کرده اند، کشف کردند که گیاهان علفی و ساقه کوتاه برای سازگاری با محیطهای شهری به سرعت تکامل می یابند.

در حقیقت این زیست شناسان نشان دادند که افزایش فضاهای پوشیده شده از آسفالت و سنگفرش موجب می شود که نوع دانه هایی که گیاه تولید می کند تغییر کند.

در این تحقیق، محققان فرانسوی گیاه Crepis sancta، نوعی گیاه علفی سالانه را مورد بررسی قرار دادند. در این بررسیها مشخص شد که این گیاه دو نوع دانه تولید می کند. یک نوع بسیار سبک است و به راحتی به وسیله باد حمل می شود و دیگری بسیار سنگین است که روی خاک می افتد.

این محققان دانه های Crepis sancta را از مناطق مختلف جنوب فرانسه جمع آوری کردند و آنها را در گلخانه پرورش دادند.

با مقایسه گیاهان مناطق روستایی و مناطق شهری کشف شد که گیاهان شهری مقدار بسیار کمتری دانه سبک تولید می کنند و بیشتر دانه های آنها سنگین است.

سپس این دانشمندان برپایه اطلاعات جمع آوری شده، یک مدل ریاضی را برای نوع و سرعت تکامل گونه شهری این گیاه ارائه کردند و نشان دادند که گونه شهری Crepis sancta بیشتر از 12 سال زندگی نمی کند. در حقیقت این سازگاری با محیط شهری می تواند حیات این گونه را در معرض خطر قرار دهد.