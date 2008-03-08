عرضه آنلاین محصولات مایکروسافت به شرکتهای کوچک

به گزارش خبرگزاری مهر، در زمانی که گوگل و بسیاری از شرکتهای نرم افزاری و انفورماتیکی دنیا در حال گسترش خدمات خود به بخش شرکتهای کوچک هستند، غول نرم افزاری دنیا نیز تصمیم گرفته است توان خود را در این بخش افزایش دهد.

به همین منظور اعلام کرده است که عرضه اینترنتی محصولات خود را به شرکتهای کوچک تجاری توسعه خواهد داد.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، در ماه سپتامبر شرکت "ردموند" اعلام کرد که قصد دارد سرویسهای آنلاینی را به شرکتهای با بیش از 5 هزار کارمند ارائه کند و اکنون تصمیم گرفته است این خدمات را به شرکتهای کوچک که هدف اصلی گوگل هستند نیز عرضه کند.

این عرضه جدید مایکروسافت که "خدمات آنلاین مایکروسافت" (Microsoft Online Services) نام دارد منعکس کننده تلاش این شرکت برای حفظ موقعیت خود در بازار اینترنت است.

در حقیقت عرضه پیشنهاد خرید یاهو از سوی مایکروسافت که می توانست منجر به ارتقای توان کیفی و کمی شرکت بیل گیتس در تبلیغات آنلاین، یکی از درآمدزا ترین فعالیتها در بازار آنلاین، شود در همین راستا انجام شده بود.

از جمله برنامه هایی که مایکروسافت به صورت آنلاین در اختیار شرکتهای کوچک می گذارد می توان به Exchange و Share Point اشاره کرد.

Share Point نرم افزاری است که امکان به اشتراک گذاری و همکاری در پروژه های کاری مختلف را برای این شرکتها فراهم می کند و Exchange برای ساخت پست الکترونیک و ارتباطات دیگر داخلی شرکتها استفاده می شود.

همچنین "کریس کاپوسلا" معاون مدیرکل مایکروسافت در این خصوص اظهار داشت که ظرف پنج سال آینده نیمی از مشتریان مایکروسافت از نسخه های آنلاین نرم افزار شرکتی Exchange استفاده خواهند کرد.