کارگردان ایرانی و بازیگر هالیوودی

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "حلقه سبز" دو هفته پیش به کار خود پایان داد. این مجموعه که از تولیدات جنجالی تلویزیون و البته ابراهیم حاتمیکیا محسوب میشود، از زمان پخش اولین قسمت با واکنشهای مختلف رو به رو شد که البته بخش اعظم آن به چگونگی طرح موضوع پیوند اعضا و واقعیتهای پزشکی، فراواقعگرایانه بودن افراطی مجموعه و جایگاه آن در کارنامه حاتمیکیا و ... وارد شد.
"حلقه سبز" پس از پایان همچنان در معرض نقد و داوری قرار میگیرد و هفته گذشته هم برخی منتقدان آن را مورد تحلیل قرار دادند که نکته جالب آن اتفاق نظر طیفهای مختلف در این باره است. یکی "حلقه سبز" را در کارنامه حاتمیکیا فراتر از اثری ضعیف دانست و جلوههای ویژه ضعیف، موسیقی کشدار، فانتزی افراطی و ... را از دلایل ضعف آن برشمرد.
دیگری نیز تغییر مدیوم سینما به تلویزیون را عامل عمده ضعف این مجموعه دانست. منتقدی "حلقه سبز" را فاقد کششهای دراماتیک یک مجموعه دانست که در ادامه مخاطب را از همراهی بازمیدارد و یکی به فاصله عمیق این مجموعه با سایر تولیدات و آثار حاتمیکیا اشاره کرد.
ـ مجموعه تلویزیونی "نردبامی بر آسمان" محمدحسین لطیفی چند وقتی است در مرحله نگارش و پیشتولید است و هر بار زمان اعلام شده برای آغاز تولید آن به گونهای به تعویق میافتد. علی غفاری مدیر تولید و مجری طرح "نردبامی بر آسمان" در پایان بهمنماه به خبرنگار مهر گفت: "مجموعه قرار بود 22 بهمن کلید بخورد که به دلیل تقارن با جشنهای مختلف آن را به پنجم اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی موکول کردیم."
پس از محقق نشدن این وعده که به نظر میآید به دلیل آماده نبودن مقدمات تولید اتفاق افتاده، بر تلاش گروه تولید برای آغاز کار تا قبل از پایان سال اشاره شد. در همین راستا محسن علیاکبری تهیهکننده "نردبامی بر آسمان" در جدیدترین اظهار نظر خود از برطرف شدن موانع کار و کلید خوردن مجموعه در شهرک غزالی و دکور شهر کاشان در هفته آینده خبر داد.
ـ اصغر هاشمی که مجموعه "یک مشت پر عقاب" را در حال پخش از شبکه یک دارد، از حذف و اصلاح 20 درصدی آن انتقاد کرد و گفت: "پلانهایی حذف شده که حتی فکرش را نمیکردم و این عملکرد موجب از بین رفتن ریتم و تداوم مجموعه و آشفتگی در شخصیتها شده است. آیا مخاطب حق ندارد یک مجموعه کامل دارای آغاز، میانه و پایانبندی مناسب را ببیند؟"
وی درباره زمان و شیوه پخش چهار روز در هفته "یک مشت پر عقاب" هم گفت: "علاقه داشتم این مجموعه در شبکهای غیر از شبکه یک پخش شود، چون این شبکه به علت ملی و سراسری بودن نظارتی خاص دارد. این شیوه پخش هم تحمیل مجموعه به مخاطب است. بخصوص عصر جمعه که مردم در حال تماشای فوتبال یا برنامههای خانوادگی هستند."
علیرضا خمسه بازیگر نقش سرکار استوار نیز درباره تغییر لهجه آذری هنگام دوبله مجدد گفت: "نگران بودند این نقش به خاطر آهنگ و لهجه غلیظ آذری و شاهدوست بودن برای هموطنان آذری سوء تفاهم ایجاد کند، چون بازیگر این نقش یک کمدین است. اتفاقاً نقش بسیار شیرین شده بود و نقل قول است که مدیران هم پسندیده بودند، اما نگران واکنشهای اجتماعی آن بودند."
ـ ابوالفضل جلیلی در جلسه نمایش فیلم "گل یا پوچ" خاطرهای جالب را از تجربههای برونمرزی تعریف کرد و گفت: "برای نمایش "دت یعنی دختر" به جشنواره ونیز رفتم. کسی را نمیشناختم و از تام هنکس پرسیدم: نام شما؟ گفت: تام هنکس. گفتم: شغل شما؟ او با تعجب گفت: تام هنکس! این مسئله مورد توجه خبرنگاران و عکاسان حاضر در مراسم قرار گرفت و در نشریات تیتر زدند که کارگردان ایرانی بازیگر هالیوودی را مسخره کرد."
ـ کمال تبریزی فیلمسازی پرکار است که همواره چند کار مختلف را در حال انجام در مراحل مختلف دارد. او اخیراً در کنار همه فعالیتهایش ساخت فیلمنامه طنز "مدائن سبعه" به قلم حسین ترابی را در برنامه دارد. این فیلمنامه بر اساس تاریخ طنز ایران از ابتدای تاریخ ادبیات تا دوره مشروطه نوشته شده و تبریزی قصد دارد از آن یک فیلم سینمایی بسازد و بعد آن را به صورت یک مجموعه تلویزیونی درآورد.
ـ مریم امیرجلالی بازیگر مجموعه "چارخونه" که فیلم سینمایی "مادرزن سلام " را بر اکران دارد، درباره ایفای نقشهای فرعی در سینما برخلاف تلویزیون گفته: "هیچوقت در طول دوران کاری به وجهه فکر نکرده و نخواهم کرد. اگر میبینید توانایی انجام کارهای اصلی را دارم ولی در سینما در نقش فرعی بازی میکنم، این به رابطه در سینما بازمیگردد! در "نصف مال من، نصف مال تو" با اینکه فیلم با بازی من شروع میشود، نامم در فهرست اصلی قرار نگرفت و خودم هم متوجه این نکته نشده بودم."
ـ لاله اسکندری که دهه فجر مجموعه "رقص پرواز" احمد مرادپور را روی آنتن داشت، به زمان و نحوه پخش آن انتقاد کرد و گفت: "شبکه یک مجموعه را تولید و شبکه دو آن را پخش کرد. با اینکه اعلام شد این کار به شکل هر شبی پخش میشود، دو جلسه پخش آن به تعویق افتاد و همزمان شد با برگزاری جشنواره فیلم فجر. جا داشت تلویزیون برای پخش این مجموعه که سه سال آماده بود، تبلیغات بهتری داشته باشد. نه اینکه چهار روز مانده به پخش شروع به اطلاعرسانی کند."
ـ بالاخره با همه حرف و حدیثهایی که بر سر نمایش فیلم سینمایی "دایره زنگی" پریسا بختآور در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر بود و فیلم از جدول نمایش جشنواره خارج شد، "دایره زنگی" پروانه نمایش عمومی گرفت تا نوروز 87 مهمان سینماها شود. سیدجمال ساداتیان تهیهکننده فیلم هم از سعه صدر و دقت نظر اعضاء شورای صدور پروانه نمایش در صدور مجوز اکران عمومی ابراز خوشحالی و از تک تک اعضاء تشکر کرد.
ـ مدیر مرکز مشاوره حوزه علمیه اغلب تولیدات سیما و سینما را مروج فرهنگ پرخاشگری در میان اقشار مختلف مردم دانست. حجتالاسلام محمدحسین حقجو ادامه داد: "ترویج اینگونه ادبیات خصمانه در تعاملات معمولی شخصیتها در سیما به وفور دیده میشود که تهدید فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی است. هم اکنون تولیدات این رسانه فرهنگ قدرتطلبی، مالپرستی، خشونت و بیتوجهی به ضعفا و قشر محروم را رواج میدهند که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد."
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