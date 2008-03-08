نظام آموزش پزشکی مسئولیت پذیرترین نظام آموزشی کشور / ادغام آموزش و خدمات دستاورد نظام است

به گزارش خبرنگار مهر دکتر محمدعلی محققی گفت: مسئولیت پذیری دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان یکی از موضوعات مورد بحث در نهمین همایش آموزشی پزشکی نشان داد که دانشگاهها در فلسفه وجودی خود موضوع خدمت و خدمت گذاری را بر عهده دارند.

محققی افزود: اصولاً وظیفه تشکیل دانشگاهها خدمت به مردم و آرمانهای علمی و ارزشی است و در میان دانشگاهها، دانشگاههایی که متولی آموزش پزشکی هستند، ماهیت موضوع فعالیت آنها، خدمت به مردم و جامعه را در بر دارد و در همه امور از جمله آموزش پزشکی باید برنامه ریزی به گونه ای صورت گیرد که این اصل مراعات شود.

وی یادآور شد: دانشگاههای علوم پزشکی باید به اموری اشتغال داشته باشند، آموزشهایی را ارائه کنند و آموزه هایی را ترویج کنند که بر درک عمیقی از نیازهای جامعه و پاسخ به نیازهای موجود و نیازهای قابل شناسایی آینده، استوار باشد.

مشاور وزیر بهداشت گفت: ایران از نظر آموزش پزشکی در شرایطی قرار دارد که می تواند در برخی امور به عنوان پرچمدار، در برخی امور صاحبنظر و نظریه پرداز و در برخی دیگر از این امور استفاده کننده از دستاوردهای دیگران قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر مجموع مسائلی که بر اساس استقلال دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس دستاوردهای مستقل و خودباورانه و متکی به نفس این مجموعه استوار است را در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که دانشگاههای علوم پزشکی در بیشترین امور، خودکفا هستند و تولیداتی را دارند که دانشگاههای دیگر کشورها می توانند از آن بهره ببرند.

محققی افزود: این امر با توجه به این موضوع رخ داده است که اکثریت دانشگاههای علوم پزشکی در دوران پس از انقلاب اسلامی تأسیس شده اند . اکنون در تمام این دانشگاهها، مراکز توسعه آموزشی ایجاد شده که به تولیدات مبتکرانه در عرصه آموزش و دستاوردهای خلاقانه اساتید و دانشجویان منجر شده است.

وی ادامه داد: از مهمترین عرصه هایی که قابل ادعا در دنیا است و بر سرآمدی ایران در عرصه آموزش پزشکی صحه می گذارد می توان به الگوی مسئولیت پذیری اجتماعی اشاره کرد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: دانشگاههای علوم پزشکی کشور در عرصه مسئولیت پذیری اجتماعی در نظامی قرار دارند که آموزش پزشکی با خدمات بهداشتی و درمانی تلفیق شده است. در واقع هر دانشگاه همزمان با وظیفه آموزش پزشکی، وظیفه ارائه خدمات به مردم تحت پوشش خود را نیز بر عده دارد که این الگو در تمام کشور تسری دارد و بیش از دو دهه است که این خدمات در کشور ارائه می شود.

وی یادآور شد: وجود تمامی تخصص های موجود در عالم پزشکی در ایران نیز بخش دیگری از سرآمدی نظام آموزش پزشکی محسوب می شود که ارائه خدمات تخصصی برای همه مردم را یادآوری می کند.

محققی با اشاره به ادغام آموزش و ارائه خدمات، تأکید کرد: دستاورد این ادغام به گونه ای است که توانسته ایران را به دستاوردی 15 ساله برساند که در این مدت کوتاه، کشور دیگر نیازی برای اعزام بیماران به خارج از کشور ندارد و علاوه بر آن بیش از حد نیاز کشور به تربیت متخصص در زمینه های مختلف پرداخته ایم و در برخی از رشته ها می توانیم به رفع نیازهای تخصصی کشورهای منطقه بپردازیم.

وی این دستاوردها را ناشی از مسئولیت پذیری دانشگاههای علوم پزشکی کشور برشمرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی علم را نه تنها به خاطر علم صرف بلکه به خاطر مردم ترویج می کند و آموزش در خدمت اولویت های نظام سلامت ارائه می شود.

مشاور وزیر بهداشت افزود: محصول چنین دانشگاهی، محصول مفیدی است که مشکلات مردم را حل می کند. مسئولیت این دانشگاه باید تا جایی تسری پیدا کند که تمام افراد جامعه بتوانند در طول مدت عمر از همه خدمات پزشکی مورد نیاز خود بهره گیرند.

وی یادآور شد: هیچ عاملی از جمله طبقه اجتماعی، فقر، عدم دسترسی، ملاحظات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نباید مانع برخورداری مردم از خدمات سلامتی بشود و این به معنی همان مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاهها است.

محققی تأکید کرد: وزارت بهداشت باور دارد که دانشگاههای علوم پزشکی با توجه به ساختار و دستاوردهای ارائه شده، به این مسیر رسیده اند و در آینده نیز آن را ادامه خواهند داد.

وی افزود: زمانی که عدالت اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی در یک درصد از جمعیت کل جهان به طور کامل تحقق پیدا کند می تواند به الگویی برای عدالت برخورداری از سلامت تبدیل شود و سایر جوامع نیز نیاز دارند که به این الگو بپردازند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی رویکردهای دسترسی به مسئولیت پذیری دانشگاههای علوم پزشکی را پیروی از الگوهای فرهنگی و ارزشی ایرانی و اسلامی عنوان کرد و افزود: مسئولیت یک وظیفه فردی، اجتماعی و افراد توانمند جامعه است که جامعه پزشکی نیز شامل این بحث می شوند.

وی یادآور شد: مسئولیت در جامعه یک مسئولیت عام است که در حیطه پزشکی به طور بارزی، نمود دارد. در این میان اگر این کار را مبنای سیاستگذاری در این امر مهم را به امور ارزشی قرار دهیم مطمئناً به صورت تضمین شده به آرمان بزرگ خود دست می یابیم.

محققی گفت: زمانی که کسب علم در کشور ما به عنوان یک فضیل شناخته شده است تردیدی نیست که محصول این علم به حل مشکلات و حفظ جان مردم می انجامد و به آن افتخار می کنیم که مشابه این ارزشها در هیچ مکتب دیگری از عالم ذکر نشده است و باید از این نظام ارزشی خود برای ارائه خدمت، توسعه و بنیاد گذاری نهاد های خدمت استفاده کنیم.

وی افزود: بیمارستان آموزشی مصداق تمام عیار مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاههای علوم پزشکی است. در این بیمارستان که همچنان که پناهگاه مردم است، در عین حال پاسخگوی نیازهای مردم است و بیش از مراکز عبادی در خدمت مردم قرار دارند و بیش از این مراکز نیز به کار عبادی می پردازند چرا که خدمت عبادت است.

مشاور وزیر بهداشت تأکید کرد: دفاع از ارزشها نباید مورد سوء تعبیر قرار گیرد و انتقاد به معنی نفی ارزشها نیست. دستاوردها را نیز باید به دستور امام راحل (ره) به مردم معرفی کنیم تا مردم خوشحال شوند که عرصه های علمی کشور در حال کمک به آنها است.

وی یادآور شد: درست است که برخی مواقع عنوان می شود برخی افراد در دورترین مناطق کشور از برخی خدمات پزشکی محروم باشند، اما ما در حال تلاش برای رفع این مسائل هستیم تا دیگر این مسائل وجود نداشته باشد.