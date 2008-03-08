راه اعاده حقوق ملتها ازنیویورک نمی گذرد/ ملل جهان راه ایران رابپیمایند

به گزارش خبرگزاری مهر، سلطه غربی ها به ویژه آمریکا بر نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی این سازمان سبب شده است این نهادها به ابزاری در خدمت اهداف سلطه طلبانه و خصمانه این قدرتها تبدیل شود؛حقیقتی که درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران بر تمام جهانیان و مسئله فلسطین و لبنان آشکار شده است.



با وجود همکاری سازنده و مثبت کشورمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی و تاکید این نهاد بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای تهران و نبود هیچ مدرکی برای اثبات ادعاهای واهی غرب مبنی برانحراف این برنامه از میسر مسالمت آمیز خود، آمریکایی ها و متحدان غربی آنها با سوء استفاده از شورای امنیت، علاوه بر خدشه دار کردن جایگاه این نهاد، اعتبار آژانس بین المللی انرژی اتمی را نیز زیر سئوال برده اند؛ از سوی دیگر این نهاد به سبب سلطه آمریکا و دیگر قدرتهای انحصارطلب برآن، از صدور حتی یک بیانیه غیر الزام آور در محکومیت جنایتهای جنگی رژیم اشغالگر قدس در مناطق فلسطینی عاجز نشان داده است.

"عبد اللطیف مهنا" روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی سوری در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر با تایید این حقیقت گفت : سازمان ملل متحد و شورای امنیت اکنون در قبضه آمریکا وغرب است واز این رو چندان هم عجیب نیست که این شورا سومین قطعنامه را هم علیه ایران در شرایطی صادر کند که آژانس بین المللی انرژی هسته ای و نیز سازمانهای اطلاعاتی آمریکا همگی بر صلح آمیز بودن این برنامه تاکید دارند ودر برابر، با وجود جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه، این سازمان قادر نباشد که حتی یک بیانیه غیر الزام آور هم علیه رژیم صهیونیستی صادر کند.

این کارشناس سوری خاطر نشان کرد : با توجه به کارنامه شورای امنیت باید اعتراف کرد که این سازمان اکنون به یکی از ادارات زیر مجموعه وزارت امور خارجه آمریکا تبدیل شده است.

عبد اللطیف مهنا در ادامه خاطر نشان کرد : از این رو ملتهای جهان برای حفظ حقوق خود، نباید چندان امیدی به این موسسه بین المللی که در انحصار آمریکا قرار گرفته، داشته باشند و بهترین نمونه هم خونهایی است که در فلسطین ریخته می شود؛ در حالی که جامعه جهانی یا همان جهان غرب و کشورهای اروپایی که سازمان ملل متحد را در قبضه خود قرار داده اند؛ با وجود تمام شعارهای گوش خراششان درباره دفاع از حقوق بشر، سکوت اختیار کرده اند.

وی در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه در چنین شرایطی آیا می توان امیدوار بود که شورای امنیت بتواند حلال مشکلات جهان شود؟به مهر گفت : قطعا نخواهد توانست، زیرا شعارهای صلح وامنیت وحقوق بشر این سازمان تا کنون درباره آنچه که در فلسطین،سومالی، افغانستان و مناطق دیگر مختلف جهان رخ می دهد؛ کارا نبوده وتنها در مواردی به کار می روند که در راستای منافع غرب باشد.

این تحلیلگر سیاسی تصریح کرد : نظامها و ملتهای جهان نباید فریب هیاهوی این سازمان را بخورند، بلکه همانند جمهوری اسلامی ایران با اراده سیاسی، مبارزه وپایداری به دنبال تحقق اهداف خود باشند، زیرا رسیدن به حقوق واقعی از طریق نیویورک امکان پذیر نیست.