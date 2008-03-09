مصرف زیاد نان برای کلیه مضر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلت دی نیوز، محققان در بررسی های خود دریافتند افرادی که از مقادیر زیاد نان در برنامه غذایی خود استفاده می کنند علاوه بر فشار به کلیه، بیشتر در معرض ابتلا به سرطان هستند.

کارشناسان 767 نفر زن و مرد 24 تا 79 سال را مورد بررسی قرار داده و مقدار اندکی نان دراختیار گروه اول و مقدار زیادی نان نیز در اختیار گروه دوم قرار دادند.

نتیجه اینکه افرادی که نان اندک یا متوسط مصرف کرده بودند در مقایسه با گروه دوم از کلیه های سلامت تری برخوردار بودند و آنهایی که خیلی نان می خوردند مشکلات کلیوی بیشتری داشتند.

بنابرهمین گزارش ، حتی در مواردی مصرف بیش از حد نان موجب بروز تومور های بدخیم سرطانی نیز می شود.

لازم به ذکر است ، مصرف متعادل نان به توصیه کارشناسان برای هر نفر 12 قسمت نان در هفته است و مصرف بیش از حد نیز 29 قسمت در هفته ارزیابی شده است و در مورد هر قسمت نان نیز توصیه می شود که وزن آن تکه نان در حدود 50 گرم معادل با 7/1 انس می باشد.

مشاهده شده افرادی که به طور کلی بیشتر مواد غذایی مورد نیاز خود را از طریق نان ، برنج و ماکارونی تامین می کنند بیشتر در معرض ابتلا به سرطان هستند و استفاده متعادل از هرم غذایی و مصرف میوه و سبزیجات به همراه پروتئین در کنار نان و برنج نیز احتمال مشکلات و عوارض و حتی سرطان کلیه را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.