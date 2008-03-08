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۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۱

خاتمی سه شنبه به اسلامشهر می‌رود

خاتمی سه شنبه به اسلامشهر می‌رود

سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان سه‌شنبه 21 اسفند در جمع مردم اسلامشهر سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد خاتمی عصر سه ‌شنبه 21/12/86 در مجموعه باغ زندگی، نرسیده به میدان نماز اسلامشهر برای مردم سخنرانی خواهد کرد.

مراسم مذکور با عنوان «همایش بزرگ یاران خاتمی» در اسلامشهر برگزار می‌گردد.

کد مطلب 651163

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