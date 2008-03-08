به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد خاتمی عصر سه ‌شنبه 21/12/86 در مجموعه باغ زندگی، نرسیده به میدان نماز اسلامشهر برای مردم سخنرانی خواهد کرد.

مراسم مذکور با عنوان «همایش بزرگ یاران خاتمی» در اسلامشهر برگزار می‌گردد.