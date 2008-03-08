حزب الله هرگونه ارتباط با عامل عملیات شهادت طلبانه قدس را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، محمود قماطی در گفتگو با شبکه العالم تصریح کرد: رژیم اشغالگر اسرائیل تلاش می کند از طریق تحمیل مسئولیت عملیات قدس به حزب الله، از مسئولیتهای خویش فرار کند.

وی در عین حال تاکید کرد: مقاومت فلسطین از شایستگی و آمادگی کافی برای مقابله با اسرائیل برخوردار است.

لازم به ذکر است در عملیات شهادت طلبانه شامگاه پنجشنبه شانزدهم اسفند دوفلسطینی در غرب شهر اشغالی بیت المقدس 10 صهیونیست کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند.

شبکه تلویزیونی المنار لبنان گزارش داد که "گردانهای آزادگان الجلیل- گروه شهید مغنیه و شهدای غزه" مسئولیت این عملیات را برعهده گرفته اند.

در حالی که جامعه جهانی در برابر حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه که از هشتم اسفند تاکنون به شهادت 130 فلسطینی و زخمی شدن بیش از 355 نفر دیگر منجر شده، سکوت کرده است؛ عملیات شهادت طلبانه دو مبارز فلسطینی در قدس با موج محکومیت گسترده منطقه ای و بین المللی روبرو شده است.