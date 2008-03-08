نفرات برتر مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه گذشته در سالن خانه کشتی شهر اهواز پیگیری شد و در پایان با معرفی برترین های وزن های مختلف جهت مشخص شدن چهره نفرات دعوتی به اردوی تیم ملی بکار خود پایان داد. بر اساس این گزارش، نفرات برتر اوزان مختلف این پیکارها به شرح زیر می باشند:

50 کیلوگرم: 1- شیرزاد بهشتی (تهران) 2- رضا جهانگیراوغلی (گلستان) 3- رضا احدی (فارس) و مرتضی قاسمی راد (خوزستان)

55 کیلوگرم: 1- محسن حاجی پور (مازندران) 2- رضا اسدپور (خوزستان) 3- مجتبی قنواتی (خوزستان) و سجاد امیری (لرستان)

60 کیلوگرم: 1- امیر دریکوندی (لرستان) 2- اردشیر عالی پور (خوزستان) 3- امیر ملکی (خراسان رضوی) و ایمان داوری (فارس)

66 کیلوگرم: 1- سعید عبد ولی (خوزستان) 2- پویا فضل‌الهی (تهران) 3- علی‌اصغر خانی (تهران) و سجاد کشاورز (خوزستان)

74 کیلوگرم: 1- یوسف اخباری (تهران) 2- یداله عرب‌جعفری (اصفهان) 3- سعید غلامی (تهران) و محمد سرخه‌نژاد (خوزستان)

84 کیلوگرم:‌1- بابک قربانی (کرمانشاه) 2- بهنام صادقی (خوزستان) 3- علی قیطاسی (فارس) و میلاد مجیدی (گیلان)

96 کیلوگرم: 1- محمدرضا اکبری (مازندران) 2- محمود فعلی (خوزستان) 3- وحید فرج‌زاده (خوزستان) و سعید کیا (تهران)

120 کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی (خوزستان) 2- ایمان میر منگره (خوزستان) 3- ماکان صادقی (تهران) و بهروز یوسفی (مازندران)